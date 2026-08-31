Spari in casa: trovati morti coniugi, figlia di 5 anni e il cane

Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i carabinieri, insieme al personale del 118

Tre persone sono state trovate morte all'interno di un'abitazione di via dell'Antracite, nel quartiere Pietralata di Roma. Si tratta di una coppia di giovani genitori e della loro figlia di appena 5 anni, una bambina con disabilità. Nel corso del sopralluogo è stato trovato senza vita anche il cane della famiglia.A far scattare l'allarme sarebbe stato un familiare, preoccupato perché da tempo non riusciva a mettersi in contatto con i tre. La richiesta di intervento ha portato sul posto i vigili del fuoco, che hanno raggiunto l'appartamento e, dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno fatto la drammatica scoperta.La scoperta nell'appartamentoAll'interno dell'abitazione, al civico 12, i soccorritori hanno trovato i tre corpi senza vita nella camera da letto. Le vittime presentavano ferite provocate da arma da fuoco.Sul posto sono intervenuti immediatamente anche i carabinieri, insieme al personale del 118. I militari hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e stabilire cosa sia accaduto all'interno dell'abitazione.Secondo le prime informazioni, la famiglia era composta dal padre, di circa 32 anni, dalla madre, di 31, e dalla figlia di 5 anni.L'ipotesi dell'omicidio-suicidioTra le piste investigative, quella ritenuta al momento più accreditata sarebbe l'omicidio-suicidio. Si tratta comunque di un'ipotesi ancora al vaglio degli investigatori e che dovrà essere confermata dagli accertamenti.All'interno dell'appartamento sarebbe stata trovata anche una pistola, risultata regolarmente detenuta. Saranno ora gli accertamenti balistici e scientifici, insieme alla ricostruzione della scena, a stabilire chi abbia utilizzato l'arma e in quale sequenza siano avvenuti gli spari.Gli investigatori stanno inoltre cercando di ricostruire le ultime ore di vita della famiglia e di verificare eventuali elementi che possano aiutare a comprendere il contesto della tragedia.Ucciso anche il caneDurante il sopralluogo è emerso un ulteriore elemento particolarmente drammatico: nell'abitazione è stato trovato morto anche il cane della famiglia.Anche questo aspetto dovrà essere chiarito dagli investigatori nell'ambito degli accertamenti condotti all'interno dell'appartamento.L'area è stata sottoposta ai rilievi della scientifica, mentre i carabinieri stanno acquisendo tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti.Indagini in corsoLa tragedia ha sconvolto il quartiere Pietralata. Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla dinamica e sulle possibili motivazioni all'origine della vicenda.Saranno gli esami medico-legali, i rilievi effettuati nell'abitazione e gli accertamenti sull'arma a fornire ulteriori risposte.Resta quindi da chiarire la sequenza esatta degli eventi che ha portato alla morte dei due genitori, della loro bambina e del cane. L'inchiesta dei carabinieri prosegue per ricostruire ogni dettaglio della drammatica vicenda.