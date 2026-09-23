Precipitano con l'auto rubata: tre giovanissimi gravi al Cardarelli e all'Ospedale del Mare

Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri

Notte di paura a Ischia, dove un'auto è finita su una scogliera dopo che, secondo una prima ricostruzione, tre giovani si sarebbero messi alla guida del veicolo poco dopo averlo sottratto a una donna.A bordo c'erano due ragazzi di 18 anni e un 17enne, tutti del posto. La vettura sarebbe stata lasciata dalla proprietaria con le chiavi inserite, circostanza che avrebbe permesso ai tre di impossessarsene e allontanarsi.Poco dopo, per cause ancora da chiarire, l'auto è uscita dalla carreggiata ed è precipitata sulla scogliera.Due 18enni in prognosi riservataLe conseguenze dell'incidente sono state particolarmente gravi. Uno dei due 18enni è stato trasportato all'Ospedale del Mare, mentre l'altro coetaneo è stato trasferito al Cardarelli.Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata.Il 17enne è invece stato accompagnato all'ospedale Rizzoli di Ischia, dove si trova sotto osservazione da parte dei sanitari.Indagini dei carabinieriSulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Compagnia di Ischia. I militari dovranno ricostruire le fasi precedenti allo schianto, verificare come i tre ragazzi siano entrati in possesso dell'auto e chiarire cosa sia accaduto durante il tragitto terminato sulla scogliera.Gli investigatori stanno inoltre effettuando tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.