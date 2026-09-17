Pompei, lanciano limoni sui passanti e feriscono una ragazza

Uno degli agrumi ha raggiunto in pieno volto una ragazza di 17 anni, provocandole ferite allo zigomo e all'occhio

Una bravata che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi si è trasformata in un episodio di violenza ai danni di una ragazza di 17 anni. È accaduto a Pompei nella notte tra venerdì e sabato scorso, quando due giovani a bordo di uno scooter avrebbero iniziato a lanciare limoni contro alcune persone che si trovavano nel centro della città.Uno degli agrumi ha raggiunto in pieno volto una ragazza di 17 anni, provocandole ferite allo zigomo e all'occhio. La giovane è stata accompagnata in ospedale per ricevere le cure necessarie: i traumi riportati sono stati giudicati guaribili in otto giorni.Le indagini e l'identificazioneL'episodio ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti da parte della Polizia di Stato. Gli investigatori hanno raccolto gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto e sono riusciti a risalire all'identità di uno dei due giovani che si trovavano sullo scooter.Si tratta di un ragazzo residente a Castellammare di Stabia, che è stato denunciato alla competente Autorità giudiziaria. Durante gli accertamenti, gli agenti avrebbero inoltre trovato altri limoni all'interno della sella dello scooter utilizzato dai giovani, un elemento ritenuto compatibile con la ricostruzione dell'episodio.Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della vicenda e, in particolare, il ruolo avuto dall'altro giovane presente sul mezzo. Gli accertamenti proseguiranno per definire con precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.La notte precedente un altro grave episodioQuello del lancio dei limoni non è l'unico episodio avvenuto nelle ultime notti a Pompei. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre, infatti, una donna era stata investita mentre attraversava la strada in via Plinio.L'auto, dopo l'impatto, si era allontanata senza fermarsi. La donna era stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso, avvenuto nella giornata odierna.Le indagini avviate dagli agenti della polizia giudiziaria del commissariato di Pompei hanno consentito di individuare il conducente dell'auto. Un ruolo determinante è stato svolto dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno ripreso le fasi dell'investimento e fornito agli investigatori elementi utili per ricostruire quanto accaduto.Due vicende diverse, dunque, ma avvenute a pochi giorni di distanza e che hanno riportato l'attenzione sulla sicurezza nelle strade e nei luoghi maggiormente frequentati della città, soprattutto nelle ore notturne.