Picchia la moglie, poi in ospedale aggredisce anche il personale sanitario

La prima fase della storia si è consumata tra le mura domestiche

Una serata iniziata con una lite familiare è finita con due distinti interventi delle forze dell’ordine, prima per soccorrere una donna ferita e poi per riportare la calma all’interno di un pronto soccorso. È accaduto a Giugliano in Campania, dove un uomo di 39 anni è stato identificato e denunciato dai carabinieri al termine di una vicenda che ha richiesto l’intervento dei militari anche in ospedale.La prima fase della storia si è consumata tra le mura domestiche. Per ragioni che dovranno essere chiarite nell’ambito degli accertamenti, il 39enne avrebbe aggredito la moglie utilizzando un oggetto contundente. La donna è stata colpita e ha riportato lesioni che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale.Una volta arrivata nella struttura sanitaria, la vittima è stata sottoposta alle cure dei medici. Gli accertamenti hanno evidenziato ferite giudicate guaribili in quindici giorni.Ma la situazione è nuovamente degenerata proprio mentre la donna si trovava in ospedale. Il marito, infatti, avrebbe raggiunto il pronto soccorso con l'intenzione di entrare nell'area in cui la moglie era assistita. Il personale sanitario gli avrebbe impedito di accedere all'ambulatorio, nel rispetto delle procedure previste per garantire la sicurezza della paziente e degli operatori.A quel punto, secondo la ricostruzione fornita, l'uomo avrebbe reagito in maniera violenta. Nell'area del triage si sarebbe scatenata una situazione di forte tensione, con insulti e minacce rivolti agli operatori sanitari presenti.La confusione ha reso necessario l'intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giugliano. I militari sono arrivati nella struttura e hanno provveduto a ristabilire l'ordine, raccogliendo successivamente gli elementi utili a ricostruire entrambe le fasi della vicenda.Al termine degli accertamenti, il 39enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria. A suo carico vengono contestate le ipotesi di lesioni personali aggravate e di minaccia nei confronti di pubblico ufficiale o di personale esercente una professione sanitaria.L'episodio si inserisce inoltre nel quadro delle aggressioni registrate nelle strutture sanitarie dell'area. Secondo i dati riportati, si tratta della dodicesima aggressione del 2026 per l'Asl Napoli 2 Nord, mentre il conteggio complessivo delle aggressioni segnalate nelle Asl Napoli 1 e Napoli 2 arriva a 28 dall'inizio dell'anno.Saranno ora gli ulteriori accertamenti a chiarire con precisione la dinamica della lite familiare e quanto accaduto successivamente all'interno del pronto soccorso.