Perde tutto al gioco e finisce nelle mani degli usurai

Gli investigatori hanno passato al setaccio la situazione finanziaria dell’imprenditore, ricostruendo i movimenti di denaro e i trasferimenti patrimoniali

Un patrimonio di famiglia trasformato, nel giro di tempo, in una fonte sempre più grande di debiti. È il percorso ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli nell’ambito di un’indagine su un presunto giro di usura.Al centro della vicenda c’è un imprenditore che, dopo aver ricevuto un ingente patrimonio attraverso un’eredità familiare, avrebbe progressivamente perso gran parte delle proprie disponibilità a causa della dipendenza dal gioco d’azzardo.Con l’aumentare delle perdite sarebbero cresciute anche le necessità economiche dell’uomo, fino al ricorso a prestiti concessi, secondo l’ipotesi investigativa, a condizioni fortemente penalizzanti.La denuncia che fa partire l'inchiestaL'indagine è nata dalla denuncia presentata dalla stessa vittima. Gli accertamenti sono stati condotti dalla Squadra Mobile e coordinati dalla Sezione Criminalità Economica della Procura di Napoli.Gli investigatori hanno passato al setaccio la situazione finanziaria dell’imprenditore, ricostruendo i movimenti di denaro e i trasferimenti patrimoniali effettuati nel periodo in cui la situazione debitoria sarebbe diventata sempre più difficile da sostenere.Secondo quanto emerso dalle indagini, una parte consistente del patrimonio sarebbe finita nelle mani dei presunti usurai proprio per ripagare i debiti accumulati attraverso i prestiti.Immobili e denaro per saldare i debitiL'attività investigativa avrebbe permesso di individuare trasferimenti di beni e somme di denaro riconducibili ai rapporti tra l'imprenditore e le persone finite sotto indagine.Il patrimonio inizialmente ricevuto in eredità sarebbe stato quindi progressivamente eroso, fino a comprendere anche beni di particolare valore.Gli elementi raccolti hanno portato la Procura a chiedere un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei confronti dei quattro indagati.Nel mirino un immobile nel centro storicoTra i beni interessati dal provvedimento c'è un immobile di pregio situato nel centro storico di Napoli.Il valore stimato dell'abitazione è di circa un milione di euro. A questo si aggiungono 594.400 euro in contanti e ulteriori disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati.Il sequestro rappresenta uno degli sviluppi più rilevanti dell'inchiesta, che punta a ricostruire la destinazione delle risorse trasferite dalla vittima e i rapporti economici instaurati con le persone accusate di usura.Quattro persone sotto indagineSono complessivamente quattro le persone indagate nell'inchiesta.L'ipotesi accusatoria dovrà ora essere sottoposta alle successive verifiche previste dal procedimento. Il sequestro dei beni costituisce una misura disposta nell'ambito dell'indagine e non equivale a una dichiarazione di responsabilità definitiva.Gli investigatori proseguono dunque nell'analisi della documentazione finanziaria e dei rapporti economici per ricostruire l'intera vicenda.Il peso della ludopatia nella storiaSul fondo dell'inchiesta resta la condizione di fragilità nella quale, secondo la ricostruzione investigativa, si sarebbe trovato l'imprenditore.Partito da una situazione patrimoniale particolarmente solida grazie all'eredità ricevuta dalla famiglia, l'uomo avrebbe visto progressivamente diminuire le proprie disponibilità a causa del gioco d'azzardo.Una spirale che lo avrebbe portato prima ad accumulare debiti e successivamente a rivolgersi a persone che, secondo l'accusa, avrebbero approfittato della sua difficoltà economica applicando interessi usurari.Ora saranno gli ulteriori sviluppi dell'inchiesta a stabilire come siano avvenuti i passaggi di denaro e di proprietà e quali responsabilità possano essere attribuite alle quattro persone finite nel procedimento.