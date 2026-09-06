Pedone investito sulle strisce: è in prognosi riservata

L'impatto ha richiesto l'immediato intervento dei soccorritori

Paura ad Aversa per un anziano di 82 anni travolto da un'automobile mentre stava attraversando la carreggiata. L'incidente si è verificato mentre l'uomo si trovava sulle strisce pedonali. A seguito dell'investimento, il conducente della vettura, un uomo di 49 anni, è stato denunciato dai carabinieri intervenuti per ricostruire la dinamica dell'accaduto.L'impatto ha richiesto l'immediato intervento dei soccorritori. Il personale del 118 ha raggiunto il luogo dell'incidente e prestato le prime cure all'82enne, che è stato successivamente trasferito in ospedale per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie.In una prima fase l'anziano è stato accompagnato presso il presidio ospedaliero di Aversa. Le sue condizioni, tuttavia, hanno successivamente richiesto un trasferimento in una struttura dotata di reparti specialistici. Il paziente è stato quindi condotto all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli.Qui i medici hanno disposto il ricovero in prognosi riservata. Nonostante la gravità del quadro clinico, secondo le informazioni disponibili l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire ogni responsabilità nell'investimento. Particolare attenzione è rivolta alla dinamica dell'impatto, avvenuto mentre il pedone si trovava sulle strisce dedicate all'attraversamento.Nei confronti del conducente della vettura è quindi scattata la denuncia all'autorità giudiziaria. Il veicolo coinvolto nell'incidente è stato inoltre posto sotto sequestro e affidato a una ditta autorizzata.L'automobile resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che potrà utilizzarla per gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari nell'ambito dell'inchiesta. Gli approfondimenti serviranno a ricostruire la sequenza dell'investimento e a fare piena luce sulle circostanze dell'incidente.Restano intanto sotto osservazione le condizioni dell'82enne, ricoverato al San Giovanni Bosco di Napoli dopo il trasferimento disposto in seguito al primo intervento sanitario. La vicenda riporta ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza degli attraversamenti pedonali e sulla necessità di prestare la massima cautela in prossimità delle strisce, soprattutto nelle zone caratterizzate da un intenso traffico.