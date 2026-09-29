Partorisce in casa, muore la bimba

I medici dell'ospedale sono riusciti a salvare la vita della 31enne, che rimane ricoverata e profondamente provata per la perdita della figlia

Un parto avvenuto tra le mura di casa si è trasformato in una tragedia a Mugnano, nell'area nord di Napoli. Una neonata è morta e la madre, 31 anni, è stata trasferita in condizioni gravi all'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove resta ricoverata.L'episodio risale a domenica 27 settembre, in un'abitazione di via dei Fiori, nelle vicinanze dello stadio Vallefuoco. Sul caso sono ora al lavoro i carabinieri delle stazioni di Mugnano e Marano, impegnati a ricostruire ogni fase della vicenda.Accertamenti sul partoRestano ancora diversi punti da chiarire. Gli investigatori devono stabilire, in particolare, se la bambina sia venuta alla luce già priva di vita oppure se il decesso sia avvenuto nei momenti immediatamente successivi alla nascita. Sono inoltre in corso verifiche sulla presenza o meno di personale sanitario specializzato durante il parto.Dopo l'emergenza, nell'abitazione è arrivata un'ambulanza del 118, attivata dall'Asl Napoli 2 Nord. I soccorritori hanno valutato subito come particolarmente seria la situazione della donna e, dopo le prime manovre di stabilizzazione, l'hanno trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano.Indagini anche nell'abitazioneI carabinieri hanno raggiunto sia la struttura ospedaliera sia la casa di via dei Fiori per acquisire gli elementi necessari all'inchiesta. La dinamica complessiva, al momento, non è stata ancora ricostruita e tutti gli aspetti della vicenda sono sottoposti ad accertamento.I medici dell'ospedale sono riusciti a salvare la vita della 31enne, che rimane ricoverata e profondamente provata per la perdita della figlia. I genitori della neonata sono entrambi italiani.Il parto in ambiente domestico è consentito in Italia, ma prevede condizioni di sicurezza e l'assistenza di personale qualificato. Nel caso di Mugnano, saranno gli accertamenti dei carabinieri e gli elementi raccolti in ospedale e nell'abitazione a chiarire cosa sia accaduto e in quali circostanze la neonata abbia perso la vita.