Otto minori ricoverati per salmonellosi, controlli su pollo e uova

La priorità, in questa fase, è individuare l'origine del focolaio e comprendere in che modo possa essersi verificata la diffusione

Sono otto i bambini attualmente ricoverati nel reparto di Pediatria dell’ospedale “Perrino” di Brindisi per un focolaio di salmonellosi che sembra essere collegato allo stesso asilo nido.Quattro delle infezioni sono già state accertate dal personale dell’Asl di Brindisi. Si tratta di tre bambini di età compresa tra i sei mesi e i tre anni e di un ragazzo di 15 anni. Per altri quattro piccoli, tutti frequentatori del medesimo nido, sono invece ancora in corso gli esami clinici necessari a stabilire se anche in questi casi si tratti della stessa infezione.Le condizioni di salute dei minori, secondo le informazioni disponibili, non desterebbero particolare preoccupazione.Verifiche sulla possibile fonte del contagioLa priorità, in questa fase, è individuare l'origine del focolaio e comprendere in che modo possa essersi verificata la diffusione della salmonella.Gli accertamenti sono affidati al Dipartimento di prevenzione dell'Asl di Brindisi, che sta effettuando verifiche sull'ambiente frequentato dai bambini e sulla filiera degli alimenti consumati nella struttura.Tra i controlli effettuati nelle ultime ore c'è anche quello nel centro cottura incaricato di preparare i pasti destinati al nido. Particolare attenzione è stata riservata ad alcuni alimenti considerati nell'ambito degli accertamenti, tra cui confezioni di uova e di pollo.Al momento, tuttavia, non è stata individuata una fonte certa del contagio. Saranno gli esami e le verifiche sanitarie a stabilire se esista un collegamento tra uno specifico alimento o una determinata fase della preparazione dei pasti e i casi registrati.Sulla vicenda si è attivata anche l'amministrazione comunale di Brindisi, mentre proseguono gli accertamenti da parte delle autorità sanitarie.Che cos'è la salmonellosiLa salmonellosi è un'infezione dell'apparato gastrointestinale provocata dai batteri del genere Salmonella. Il contagio può avvenire attraverso il consumo di alimenti contaminati, tra i quali possono rientrare uova, carne e prodotti derivati quando non siano adeguatamente cotti o manipolati.I disturbi più comuni comprendono febbre, dolori addominali, nausea, vomito e diarrea. I sintomi possono comparire generalmente entro alcune ore o nei giorni successivi all'ingestione dell'alimento contaminato.Nella maggior parte dei casi l'infezione ha un decorso favorevole e si risolve senza conseguenze particolari. In alcune situazioni, però, soprattutto nei soggetti più vulnerabili, può assumere forme più severe e richiedere il ricovero ospedaliero.Per i bambini coinvolti nel focolaio di Brindisi, il monitoraggio sanitario prosegue quindi in ospedale, mentre parallelamente vengono completati gli accertamenti necessari a comprendere l'origine dei contagi e a verificare l'eventuale presenza di un comune veicolo di trasmissione.