Non vogliono pagare e mettono le mani addosso a una cameriera

Il confronto con i titolari del ristorante sarebbe diventato rapidamente acceso, fino a trasformarsi in uno scontro fisico

Quello che doveva essere un normale pranzo si è trasformato in una discussione animata, fino a richiedere l'intervento della Polizia di Stato e dei sanitari del 118. È accaduto ieri pomeriggio in un noto ristorante cittadino, dove un gruppo di cinque persone ha contestato il conto al momento di lasciare il locale.La spesa complessiva ammontava a circa 150 euro. Il capofamiglia avrebbe però rifiutato inizialmente di saldare il conto, lamentando alcuni presunti disservizi legati alla prenotazione, ai tempi di attesa e alla quantità delle pietanze servite.La situazione degeneraIl confronto con i titolari del ristorante sarebbe diventato rapidamente acceso, fino a trasformarsi in uno scontro fisico. Nel corso della concitazione, una dipendente del locale sarebbe stata spinta.La donna, in seguito all'accaduto, avrebbe accusato un forte stato di agitazione e ha ricevuto assistenza dai sanitari del 118. Per ulteriori controlli è stata accompagnata al pronto soccorso.Anche il cliente coinvolto nella discussione ha richiesto l'intervento dei soccorritori. Dopo essere stato valutato sul posto, avrebbe tuttavia rifiutato il trasferimento in ospedale.L'intervento della PoliziaSul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno identificato le persone presenti e ricostruito, per quanto possibile, quanto avvenuto durante la lite.Successivamente il cliente avrebbe manifestato la disponibilità a corrispondere l'intero importo del conto. Il titolare del ristorante, tuttavia, avrebbe scelto di non accettare il pagamento alla luce di quanto accaduto.Gli agenti intervenuti hanno quindi illustrato alle parti coinvolte i rispettivi diritti, mentre la vicenda resta affidata agli eventuali ulteriori accertamenti.