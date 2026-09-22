"Non voglio aspettare", ragazza prende a schiaffi un infermiere

Al termine degli accertamenti, la giovane è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario

Era arrivata all’ospedale dei Pellegrini per sottoporsi a una visita, ma l’attesa, secondo quanto riferito dalla giovane, si sarebbe protratta a lungo. Con il passare del tempo la situazione sarebbe diventata sempre più tesa, fino all’intervento delle forze dell’ordine.Protagonista dell’episodio è una 22enne residente in provincia di Roma, che avrebbe iniziato a protestare contro il personale sanitario lamentando i tempi necessari per essere visitata.Dalle proteste all’aggressioneLa discussione sarebbe poi degenerata. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, la giovane avrebbe rivolto minacce agli operatori sanitari e successivamente avrebbe colpito al volto un infermiere.L’operatore sanitario ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.L’intervento dei CarabinieriA riportare la situazione alla normalità sono stati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, intervenuti all’interno della struttura dopo la segnalazione.I militari hanno ricostruito quanto accaduto e raccolto gli elementi necessari per procedere nei confronti della 22enne.La denunciaAl termine degli accertamenti, la giovane è stata denunciata per minaccia e lesioni a personale sanitario.L’episodio si inserisce nel quadro delle aggressioni che periodicamente si verificano all’interno delle strutture sanitarie, riportando l’attenzione sulle condizioni di sicurezza degli operatori impegnati quotidianamente nell’assistenza ai pazienti.