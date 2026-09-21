Blitz anticamorra all'alba, 34 arresti ECCO I NOMI

la detenzione non avrebbe impedito al clan di mantenere una propria capacità decisionale

Un'organizzazione descritta dagli investigatori come fortemente strutturata e radicata nel territorio. È questo il quadro delineato dall'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli che ha portato, all'alba, a un'imponente operazione dei carabinieri contro il clan Angelino, attivo nell'area del Bronx di Caivano.Sono 34 le persone arrestate nell'ambito dell'indagine, mentre complessivamente gli indagati sono 47. A eseguire il provvedimento sono stati i militari del Nucleo operativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni operative delle compagnie di Caivano e Casoria.Al centro dell'attività investigativa ci sarebbe una struttura che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe continuato a operare attraverso una precisa catena di comando nonostante la detenzione di alcuni dei presunti vertici.Il presunto comando anche dal carcereTra le figure ritenute centrali nell'organizzazione compare Antonio Angelino, conosciuto come “Tibiuccio”, da tempo detenuto in regime di carcere duro.Secondo gli investigatori, però, la detenzione non avrebbe impedito al clan di mantenere una propria capacità decisionale. Il controllo delle attività sarebbe stato affidato soprattutto ai ras Raffaele Zambella e Roberto Alfio Maugeri.In particolare, l'inchiesta attribuisce a Zambella un ruolo di rilievo nella gestione delle strategie del gruppo. Anche dopo l'ingresso in carcere, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe continuato a impartire indicazioni agli affiliati e a intervenire sulle decisioni dell'organizzazione.Un meccanismo che gli investigatori descrivono come una struttura gerarchica nella quale i diversi componenti avrebbero avuto compiti specifici.Droga e richieste di denaro ai commerciantiLe attività contestate ruotano principalmente intorno a due settori: il traffico di stupefacenti e le estorsioni.Per la gestione del racket sarebbero stati individuati anche Giuseppe Tammaro e Mario Marzaiuolo, indicati dagli inquirenti come uomini di fiducia dei presunti vertici e incaricati, in particolare, della riscossione delle somme richieste alle vittime.Accanto a loro sarebbe stata presente una componente operativa destinata alle fasi più concrete delle estorsioni. Nel mirino, secondo quanto emerge dall'inchiesta, sarebbero finiti anche imprenditori e aziende del settore edile.Le contestazioni investigative riguardano richieste di denaro rivolte ai commercianti e agli operatori economici. In caso di mancato pagamento, il metodo ipotizzato dagli investigatori prevedeva anche pressioni sui cantieri, fino alla loro interruzione.Una struttura con ruoli distintiIl quadro ricostruito dalla Dda di Napoli non descrive dunque singoli episodi isolati, ma una presunta organizzazione nella quale i diversi soggetti avrebbero ricoperto incarichi differenti.Da una parte i presunti vertici, ai quali sarebbe spettata l'elaborazione delle strategie; dall'altra gli uomini incaricati della gestione dei rapporti con le vittime e della raccolta del denaro. A completare il sistema, secondo gli investigatori, ci sarebbero stati gli affiliati destinati alle attività esecutive.L'operazione punta quindi a ricostruire non soltanto la presenza del clan sul territorio, ma anche i meccanismi attraverso i quali avrebbe mantenuto il controllo di specifiche attività criminali nell'area di Caivano.L'elenco degli indagatiSono 47, complessivamente, le persone coinvolte nell'indagine a vario titolo. Si tratta di:Roberto Alfio Maugeri, 34 anni; Giuseppe Tammaro, 32; Mario Marzaiuolo, 50; Gianfranco Bervicato, 33; Amilcare Cervo, 38; Gennaro Laurino, 39; Gianluca Napoleone, 33; Silverio Di Giorgio, 33; Pasquale Palmieri, 22; Sergio Manfra, 38; Angelo Tanzillo, 48; Alfonso Giordano, 32; Giuseppe Caiazzo, 38; Vincenzo De Rosa, 25; Pasquale Avallone, 49; Emanuele Angelo Maugeri, 30; Federico Termano, 21; Domenico Buonocore, 23; Tonia Vitagliano, 32; Roberto Montebello, 38; Raffaele Zambella, 45; Francesco Pezzella, 41; Gennaro Febbraio, 40; Luigi Chiavazzo, 40; Mario D’Ambrosio, 30; Biagio D’Angelo, 33; Pietro D’Angelo, 24; Arturo D’Angelo, 21; Luciano Nico D’Angelo, 23; Salvatore D’Angelo, 28; Domenico D’Antò, 21; Filomena Di Costanzo, deceduta; Aniello Giugliano, 34; Abdel Habdul Ham, 27; Geremia Iavarone, 30; Michele Marzano, 21; Gianni Natale, 32; Gianluca Pianelli, 48; Salvatore Sentore, 44; Antonio Serrao, 34; Carmela Maugeri, 41; Pasquale Varriale, 47; Mauro Viziola, 42; Giosuè Amendola, 48; Giovanni Manzo, 29; Alessandro Cardinale, 40.Le accuse e le responsabilità individuali dovranno ora essere valutate nelle diverse sedi giudiziarie. L'inchiesta, coordinata dalla Dda di Napoli, punta a fare luce sull'organizzazione, sulla distribuzione dei ruoli e sulle modalità attraverso le quali il presunto gruppo avrebbe operato sul territorio.