Nola piange Alessia, è lei la vittima dell'incidente nella notte

L’incrocio è ora al centro degli accertamenti: bisognerà stabilire come si sia verificato lo scontro

C’era ancora un tratto di strada da percorrere prima di rientrare a casa. Alessia De Muzio era in sella al suo scooter e viaggiava nella notte quando, a Camposano, il suo percorso si è interrotto improvvisamente.

Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra via Trivice d’Ossa e via Pizzariello. Un impatto violento con un’automobile ha fatto perdere il controllo del mezzo alla giovane, che è finita sull’asfalto.

Le ferite riportate nella caduta non le hanno lasciato scampo. Quando sono arrivati i soccorsi e i carabinieri, per Alessia non c’era più nulla da fare.

Aveva 25 anni, il compleanno tra due giorni e viveva a Nola.

La tragedia assume un significato ancora più doloroso pensando alla data segnata sul calendario. Alessia avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 5 settembre.

Era quindi a pochi giorni dal suo compleanno quando la sua vita è stata spezzata in uno dei momenti più comuni e quotidiani: il rientro verso casa.

Camposano, piccolo centro del Nolano, si è così trovato a fare i conti con un'altra giovane vita cancellata da un incidente stradale.

I rilievi dei carabinieri

A intervenire sul luogo dello schianto sono stati i carabinieri della Compagnia di Nola.

I militari hanno effettuato i rilievi e raccolto gli elementi necessari per ricostruire quanto accaduto. L’incrocio è ora al centro degli accertamenti: bisognerà stabilire come si sia verificato lo scontro e quali siano state le circostanze che hanno portato alla caduta dello scooter.

La dinamica non è ancora stata definita in ogni suo dettaglio e gli investigatori stanno lavorando proprio per ricostruire la sequenza dei fatti.

Il conducente dell'auto e la passeggera in ospedale

Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente c'era un ragazzo di 20 anni, al volante, insieme a un'amica.

Dopo lo schianto, entrambi sono stati soccorsi e accompagnati all'ospedale di Nola. Le loro condizioni non sarebbero gravi e non risultavano in pericolo di vita.

Diversa, invece, la sorte di Alessia, per la quale ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Ora la famiglia aspetta risposte

Resta da capire cosa sia successo in quei pochi istanti che hanno preceduto l'impatto.

Gli accertamenti dei carabinieri dovranno contribuire a ricostruire la dinamica dell'incidente e a fare chiarezza su quanto avvenuto all'incrocio.

Per i familiari, però, la domanda è soprattutto quella che resta dopo ogni tragedia improvvisa: perché Alessia non è tornata a casa.

La aspettavano. Invece, nella notte, è arrivata la notizia di una morte che ha cancellato in pochi istanti il futuro di una ragazza che tra due giorni avrebbe dovuto festeggiare il suo ventiseiesimo compleanno.