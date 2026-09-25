Nasconde pistola carica nell'accappatoio

I militari hanno recuperato anche il caricatore, contenente otto cartucce

Una pistola semiautomatica con la matricola abrasa e un caricatore con otto proiettili sono stati trovati dai carabinieri all'interno di un'abitazione di Procida. Per il ritrovamento è stato arrestato un uomo di 51 anni, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di detenzione abusiva di armi e munizioni e omessa denuncia di arma.L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Procida nel corso di una perquisizione. L'arma, una Beretta semiautomatica, era stata nascosta nella manica di un accappatoio appeso ad alcuni ganci nel soggiorno dell'abitazione.I militari hanno recuperato anche il caricatore, contenente otto cartucce. Nel corso della perquisizione sono stati inoltre trovati 7.470 euro in contanti e due telefoni cellulari di vecchia generazione.La pistola sarà sottoposta ad accertamentiLa pistola è stata sequestrata e sarà sottoposta agli accertamenti balistici. Gli investigatori dovranno verificare se l'arma sia stata utilizzata in precedenza per commettere reati, compresi eventuali fatti di sangue.La presenza della matricola abrasa rende infatti necessari ulteriori approfondimenti per ricostruire la provenienza della pistola e verificare eventuali collegamenti con episodi criminali.Il 51enne è stato arrestato e trasferito in carcere, dove si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle successive decisioni e del giudizio. Le accuse nei suoi confronti dovranno essere valutate nelle diverse fasi del procedimento.