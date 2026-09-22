Muore investito in azienda da un mezzo di lavoro in manovra

In base ai primi elementi raccolti, l’investimento sarebbe riconducibile, allo stato, a una circostanza accidentale

Un uomo di 87 anni è morto questa mattina a Manocalzati dopo essere stato investito da un mezzo impegnato in una manovra. L’incidente è avvenuto all’interno degli spazi privati di un’azienda agricola.La vittima, padre del titolare dell’attività, sarebbe stata travolta mentre il mezzo stava effettuando una retromarcia. L’impatto non gli avrebbe lasciato scampo: l’anziano è deceduto sul posto.Accertamenti sulla dinamicaIn base ai primi elementi raccolti, l’investimento sarebbe riconducibile, allo stato, a una circostanza accidentale. La dinamica precisa dell’accaduto resta comunque al vaglio degli investigatori.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Manocalzati, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza le fasi dell’incidente e verificare quanto accaduto durante la manovra.La salma a disposizione della ProcuraLe indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino. L’autorità giudiziaria ha disposto che la salma dell’87enne resti a disposizione per gli opportuni accertamenti.Gli investigatori dovranno ora definire ogni elemento utile a ricostruire la tragedia avvenuta all’interno dell’azienda agricola.