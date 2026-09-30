Muore incinta al nono mese, dolore in Campania per Giovanna

Con lei ha perso la vita anche il bambino che portava in grembo

Tragedia a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove una donna di 32 anni, Giovanna Lo Chiatto, è morta improvvisamente nella sua abitazione mentre era al nono mese di gravidanza. Con lei ha perso la vita anche il bambino che portava in grembo, la cui nascita era prevista per il prossimo 4 ottobre.La giovane, originaria di Forino e infermiera in servizio presso il Policlinico Umberto I di Roma, ha accusato un improvviso malore nella tarda serata di ieri. Il compagno ha immediatamente lanciato l’allarme, chiedendo l’intervento dei soccorsi.Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, ma per la 32enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.La salma è stata trasferita, su disposizione del magistrato, presso l’obitorio di Avellino per gli accertamenti necessari. È stato disposto anche il cesareo post mortem, nell’ambito degli accertamenti medico-legali sulla tragedia.La notizia ha profondamente scosso la comunità di Forino, paese di origine della giovane, dove la morte di Giovanna Lo Chiatto ha suscitato dolore e incredulità. Gli accertamenti dovranno ora chiarire le cause del malore che ha portato alla drammatica morte della donna e del bambino.