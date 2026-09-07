Muore in mare mentre nuota con i figli

Sul posto è arrivata un'idroambulanza della Croce Rossa, con il personale sanitario che ha raggiunto la zona

Tragedia in mare in Costiera Amalfitana, dove un uomo di 63 anni ha perso la vita durante una giornata trascorsa insieme ai figli. L'episodio si è verificato nella zona della Spiaggia dei Limoni, lungo il tratto di costa compreso tra Erchie e Cetara, in provincia di Salerno.Il 63enne conosceva bene quel tratto di litorale e, secondo quanto ricostruito, era solito frequentarlo. La giornata era iniziata senza particolari problemi. Nel corso delle ore, i figli dell'uomo lo avevano raggiunto arrivando in zona a bordo di una piccola barca a vela.Dopo essere salito sull'imbarcazione, il 63enne avrebbe trascorso alcune ore insieme ai familiari. Successivamente, la famiglia avrebbe deciso di lasciare la barca per raggiungere la spiaggia direttamente attraverso il mare. L'uomo e i figli si sono quindi tuffati e hanno iniziato a nuotare verso la riva.La situazione è cambiata improvvisamente durante il tragitto. I figli sono riusciti ad arrivare a destinazione, ma una volta raggiunta la spiaggia si sono accorti che il padre non era arrivato con loro. A quel punto si sono voltati verso il mare e hanno notato l'uomo immobile, con il corpo riverso a faccia in giù sulla superficie dell'acqua.I familiari hanno immediatamente raggiunto il 63enne e lo hanno trascinato fino a riva. Una volta sulla spiaggia, hanno provato a prestargli i primi soccorsi e a rianimarlo, mentre le persone presenti hanno richiesto l'intervento del numero di emergenza.La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. Sul posto è arrivata un'idroambulanza della Croce Rossa, con il personale sanitario che ha raggiunto la zona dell'incidente per tentare di intervenire. Per l'uomo, però, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne la morte.L'accaduto ha richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine. Nella zona sono arrivati gli uomini della Capitaneria di Porto di Salerno e i carabinieri della Compagnia di Amalfi, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto e verificare le circostanze della morte.La vicenda è stata segnalata alla Procura e il pubblico ministero, sulla base degli elementi raccolti, ha stabilito che il decesso è riconducibile a cause naturali. Non sono quindi emersi, allo stato degli accertamenti, elementi tali da far ipotizzare una morte provocata da altre circostanze.Al termine delle verifiche, l'autorità giudiziaria ha disposto il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia. La tragedia ha interrotto bruscamente una giornata che il 63enne stava trascorrendo in compagnia dei propri figli, trasformando un momento di svago sul mare della Costiera Amalfitana in un dramma improvviso.