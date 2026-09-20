Moto del 118 va a sbattere, soccorritore in rianimazione

La dinamica precisa del sinistro dovrà comunque essere ricostruita attraverso gli accertamenti previsti, per stabilire l’esatta sequenza degli eventi e le eventuali responsabilità

Grave incidente stradale nella giornata di ieri in via Ferrante Imparato, a Barra, dove è rimasta coinvolta una moto infermieristica della Asl Napoli 1 Centro. Lo scontro ha avuto conseguenze particolarmente serie per il personale sanitario che si trovava a bordo del mezzo.A riferire dell’accaduto è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha riportato la notizia e acceso nuovamente i riflettori sulle condizioni di sicurezza degli operatori sanitari impegnati quotidianamente sulle strade della città.La dinamica dello schiantoSecondo la prima ricostruzione diffusa, l’incidente sarebbe stato provocato da un’automobile che avrebbe improvvisamente tagliato la strada al mezzo sanitario. La manovra avrebbe determinato il successivo impatto della moto con un’altra vettura.La dinamica precisa del sinistro dovrà comunque essere ricostruita attraverso gli accertamenti previsti, per stabilire l’esatta sequenza degli eventi e le eventuali responsabilità.Ad avere la peggio è stato l’autista soccorritore G.A., che ha riportato gravi lesioni.Ricoverato all’Ospedale del MareDopo l’incidente, il soccorritore è stato trasferito all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove si trova attualmente ricoverato sotto osservazione in rianimazione.Tra le conseguenze riportate nell’impatto figurano una lesione alla milza e diverse fratture costali, traumi che hanno richiesto un monitoraggio medico particolarmente attento.L’incidente ha così coinvolto direttamente un lavoratore impegnato in un servizio di emergenza sanitaria, riportando al centro dell’attenzione le difficoltà e i rischi affrontati dagli operatori che si spostano quotidianamente nel traffico cittadino.Il tema dei dispositivi di protezioneDopo l’incidente, Nessuno Tocchi Ippocrate ha sollevato anche la questione relativa alle dotazioni di sicurezza destinate agli operatori sanitari che lavorano a bordo dei mezzi a due ruote.Secondo quanto denunciato dall’associazione e dagli stessi lavoratori, da tempo viene segnalata la mancata fornitura di corpetti protettivi. Si tratta di dispositivi che, secondo questa posizione, potrebbero contribuire a ridurre la gravità delle conseguenze in caso di incidente.La questione viene collegata anche agli obblighi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previsti dal Decreto legislativo 81/2008, richiamato dai lavoratori come riferimento normativo per le misure di prevenzione che l’azienda è tenuta a garantire.Il tema, dunque, va oltre il singolo incidente di via Ferrante Imparato e riapre il confronto sulle condizioni operative degli infermieri e dei soccorritori che utilizzano motocicli per raggiungere rapidamente i pazienti.Intanto, resta prioritario il quadro clinico dell’autista soccorritore ferito nello schianto, mentre l’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di garantire condizioni di sicurezza adeguate a chi ogni giorno percorre le strade cittadine per prestare assistenza sanitaria.