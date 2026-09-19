Tir carico di pomodori getta auto contro il guardrail: paura sull'A16 nel Nolano

Il conducente è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo deformato e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Momenti di forte apprensione lungo l'autostrada A16 Napoli-Bari, dove si è verificato un grave incidente stradale nel territorio comunale di Tufino, in direzione Napoli. Coinvolti un autoarticolato adibito al trasporto di pomodori e un'automobile di piccola cilindrata.Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora da verificare attraverso gli accertamenti delle forze dell'ordine, l'impatto sarebbe avvenuto mentre la vettura era impegnata in una manovra di sorpasso. Il mezzo pesante avrebbe urtato l'automobile, che è stata successivamente spinta contro la barriera di protezione laterale.Auto deformata, conducente estratto dai vigili del fuocoLa violenza dello schianto ha provocato gravi danni alla vettura, rimasta praticamente schiacciata nella zona compresa tra il camion e il guardrail. Il conducente è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo deformato e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.Le squadre di soccorso hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi e raggiungere la persona intrappolata, procedendo quindi alle operazioni necessarie per consentirne l'estrazione dall'automobile.Sul posto sono intervenuti anche gli operatori incaricati dei rilievi e della gestione della viabilità, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto e a garantire le condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato dall'incidente.Lunghe code in direzione NapoliL'incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla circolazione. Per permettere ai soccorritori di operare senza ulteriori rischi, effettuare gli accertamenti e rimuovere le conseguenze dello schianto, il traffico ha subito rallentamenti significativi.Nel tratto interessato si sono formate lunghe code, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione in direzione del capoluogo campano.Restano ora da chiarire tutti gli elementi della dinamica, a partire dalla posizione dei due veicoli e dalle modalità con cui si è verificato l'impatto durante la fase di sorpasso. Gli accertamenti serviranno anche a stabilire eventuali responsabilità.