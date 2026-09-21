Investito in bici, muore sul colpo nell'area vesuviana

Gli investigatori stanno lavorando sulla ricostruzione dell'accaduto, anche attraverso gli eventuali elementi disponibili sul luogo dell'incidente

Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un'automobile in via Mario Palermo, a Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. L'uomo si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe stato tamponato da una vettura.L'automobilista coinvolto nell'incidente si è fermato dopo l'impatto e avrebbe prestato i primi soccorsi. Per la vittima, però, non c'è stato nulla da fare.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire ogni responsabilità.Identità della vittima ancora da accertareUno degli aspetti ancora da definire riguarda l'identità del ciclista. Secondo le prime informazioni, l'uomo potrebbe essere di nazionalità indiana, ma gli accertamenti necessari per confermare le sue generalità non sono ancora completati.Gli investigatori stanno lavorando sulla ricostruzione dell'accaduto, anche attraverso gli eventuali elementi disponibili sul luogo dell'incidente e le testimonianze. Saranno inoltre valutate le condizioni della strada e la posizione dei mezzi coinvolti per stabilire come sia avvenuto il tamponamento.Una nuova vittima sulle strade campaneL'incidente di Ponticelli si inserisce in una sequenza di gravi sinistri stradali che nelle ultime settimane ha fatto registrare diverse vittime in Campania.Tra gli episodi più recenti c'è quello costato la vita a una ragazza di 17 anni, morta all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo undici giorni di ricovero. La giovane era stata investita lo scorso 7 settembre mentre attraversava sulle strisce pedonali in corso Secondigliano.Anche in quel caso il conducente dell'auto si era fermato dopo l'impatto per prestare soccorso. Le condizioni della ragazza erano però apparse subito gravissime e, nonostante le cure ricevute in ospedale, le ferite riportate nell'investimento si sono rivelate fatali.Il precedente nel Napoletano: morto un 22enneUn altro drammatico incidente aveva coinvolto invece due giovani, un 22enne residente a San Cipriano d'Aversa e un 20enne di Casal di Principe.La loro Volkswagen Golf era finita contro un guardrail per motivi ancora oggetto di accertamento. I due ragazzi erano scesi dall'auto dopo lo schianto, probabilmente per segnalare la presenza del veicolo agli altri automobilisti e scongiurare ulteriori incidenti.Proprio in quel momento, secondo la ricostruzione iniziale, un'altra vettura avrebbe investito il 22enne, provocandone la morte sul colpo.Accertamenti in corsoLa Polizia Municipale dovrà ora chiarire anche nel caso di Ponticelli ogni elemento utile a ricostruire l'investimento. Particolare attenzione sarà rivolta alla dinamica del tamponamento e alle condizioni in cui il ciclista e l'automobile stavano procedendo.L'indagine dovrà inoltre consentire di definire con certezza l'identità della vittima, prima di poter completare gli adempimenti previsti in seguito al tragico incidente.