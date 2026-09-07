Lorenzo muore in spiaggia a 34 anni

soffriva di crisi epilettiche, un elemento che potrebbe essere preso in considerazione nell'ambito degli accertamenti

Un pomeriggio di vacanza si è trasformato in una tragedia sulla spiaggia delle Saline, a Palinuro. Lorenzo Fortunato, 34 anni, ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava al mare insieme alla propria famiglia.Originario di Buonabitacolo e residente a Sanza, il giovane viveva con la moglie Nicolina e i loro due figli. La famiglia aveva scelto Palinuro per trascorrere alcuni giorni di vacanza e concedersi un periodo di riposo. Nulla lasciava presagire che quelle ore al mare sarebbero state segnate da un dramma improvviso.Il 34enne si trovava sulla spiaggia delle Saline quando ha accusato il malore. Le persone presenti hanno immediatamente richiesto l'intervento dei soccorsi e sono state avviate le procedure per prestargli assistenza nel minor tempo possibile. Nonostante la rapidità dell'intervento, per Lorenzo non è stato possibile fare nulla per salvargli la vita.La tragedia ha avuto pesanti conseguenze anche sulla moglie. Nicolina, sconvolta dopo aver assistito a quanto accaduto, ha accusato a sua volta un malore ed è stata soccorsa. Sul posto sono arrivati anche gli uomini delle forze dell'ordine, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire le circostanze della morte.Fortunato soffriva di crisi epilettiche, un elemento che potrebbe essere preso in considerazione nell'ambito degli accertamenti sulle cause del decesso. Saranno tuttavia le verifiche delle autorità a stabilire con precisione cosa sia accaduto e se il malore sia stato effettivamente all'origine della morte.La notizia ha rapidamente raggiunto Sanza e Buonabitacolo, dove Lorenzo era conosciuto e stimato. La sua scomparsa ha suscitato profondo dolore in entrambe le comunità, particolarmente colpite dalla giovane età dell'uomo e dal fatto che il dramma si sia consumato mentre si trovava in vacanza con la moglie e i due figli.Oltre alla vita familiare, Lorenzo Fortunato era conosciuto anche per la sua passione per il calcio. Aveva infatti ricoperto il ruolo di portiere della Sanzese, società sportiva legata al territorio di Sanza. Un'attività che gli aveva permesso di essere conosciuto da molti giovani e appassionati di calcio della zona.La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e compagni di squadra, mentre nelle due comunità si moltiplicano i messaggi di vicinanza alla famiglia. Particolarmente doloroso il pensiero rivolto ai due bambini, rimasti improvvisamente senza il loro papà.Restano ora gli accertamenti per fare piena luce sulla tragedia avvenuta sulla spiaggia delle Saline. Intanto, a Sanza e Buonabitacolo il dolore per la perdita di Lorenzo Fortunato si unisce alla vicinanza nei confronti della moglie Nicolina, dei figli e di tutti i familiari, colpiti da una scomparsa improvvisa e drammatica.