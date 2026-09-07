Due poliziotti feriti durante un arresto, l'aggressore subito libero

Il sindacato ha posto l'accento soprattutto sulla situazione dei due operatori rimasti feriti

Momenti di tensione venerdì mattina in via Cavour, nel centro di Roma, dove un intervento della Polizia di Stato si è trasformato in una colluttazione e ha provocato il ferimento di due agenti del Commissariato Viminale.Entrambi i poliziotti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche e hanno ricevuto una prognosi di sette giorni. Al termine dell'intervento, l'uomo coinvolto nella vicenda è stato arrestato con diverse contestazioni, tra cui aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni.Il giorno successivo il fermato è comparso davanti al Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto, ma ha successivamente disposto la scarcerazione dell'uomo, che è quindi tornato in libertà.La vicenda è stata resa pubblica dal Coisp, il sindacato di Polizia, attraverso il segretario generale Domenico Pianese, che ha diffuso anche le immagini relative all'intervento. Il sindacato ha posto l'accento soprattutto sulla situazione dei due operatori rimasti feriti e sull'esito giudiziario dell'arresto.Secondo quanto riferito dal Coisp, l'episodio si sarebbe verificato mentre gli agenti stavano procedendo nei confronti dell'uomo. Le immagini diffuse mostrano le fasi dell'intervento e la successiva colluttazione, durante la quale i due poliziotti sono rimasti coinvolti e hanno riportato le lesioni che hanno comportato sette giorni di prognosi ciascuno.A intervenire duramente sull'accaduto è stato Pianese, che ha sollevato interrogativi sulla tutela degli appartenenti alle forze dell'ordine quando vengono aggrediti durante il servizio. Per il segretario generale del sindacato, episodi di questo tipo non possono essere considerati privi di conseguenze e rischiano di alimentare un senso di sfiducia tra gli operatori impegnati quotidianamente nelle attività di sicurezza.Il Coisp contesta in particolare il fatto che, dopo la convalida dell'arresto, l'uomo sia stato immediatamente rimesso in libertà. Una decisione che, secondo la posizione espressa dal sindacato, finirebbe per creare una distanza tra il lavoro svolto dagli agenti sul territorio e gli effetti concreti che seguono sul piano giudiziario.La polemica si inserisce così nel più ampio dibattito sulla sicurezza degli operatori di polizia e sulle conseguenze previste per chi aggredisce un pubblico ufficiale. Il sindacato sostiene che episodi caratterizzati da violenza nei confronti degli agenti debbano trovare una risposta adeguata, soprattutto quando gli interventi comportano il ferimento degli operatori.Intanto, per i due poliziotti coinvolti, il bilancio dell'intervento è quello di sette giorni di prognosi ciascuno. L'episodio di via Cavour resta al centro dell'attenzione anche per il confronto aperto dal Coisp sull'effettiva capacità del sistema di garantire una risposta agli episodi di violenza contro le forze dell'ordine.