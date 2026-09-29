Locali dei vip in cattive condizioni igienico-sanitarie

non conformità sono state riscontrate durante i controlli effettuati in un pub e in un ristorante

Nuova operazione di controllo sulla collina di Posillipo, dove i carabinieri della Compagnia di Bagnoli hanno passato al setaccio alcune attività commerciali di via Petrarca. I militari hanno operato insieme al personale dell’Asl Napoli 1, verificando cinque esercizi: due bar, un pub, un ristorante e una gastronomia.Le verifiche hanno fatto emergere diverse irregolarità sotto il profilo amministrativo e igienico-sanitario.Sanzioni e aree sospeseNel primo bar sono state contestate complessivamente 11 non conformità. Tra queste figurano una difformità rispetto alla planimetria e carenze relative ai requisiti igienico-strutturali. Per l’area esterna è scattato il provvedimento di sospensione con conseguente sgombero. Al titolare è stata inoltre comminata una sanzione di 1.000 euro.Otto, invece, i rilievi mossi nei confronti del secondo bar. In un caso gli ispettori hanno riscontrato l’assenza dei requisiti generali previsti dalle norme in materia di igiene. Anche per questa attività la sanzione ammonta a 1.000 euro.Verifiche anche negli altri localiUlteriori non conformità sono state riscontrate durante i controlli effettuati in un pub e in un ristorante.Nella gastronomia, infine, sono stati registrati cinque rilievi. Tra le contestazioni figura anche una violazione delle procedure previste dall’HACCP, il sistema di autocontrollo destinato a garantire la sicurezza degli alimenti. In questo caso le sanzioni complessive ammontano a 2.000 euro.I controlli sulla zona di Posillipo proseguono con l’obiettivo di verificare il rispetto delle disposizioni previste per le attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande.