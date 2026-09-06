Litigano due gruppi, alla fine aggrediscono gli agenti

L'intervento, inizialmente nato dalla necessità di interrompere una lite in strada, si è quindi concluso con due distinti provvedimenti

Serata movimentata nel quartiere San Carlo Arena, a Napoli, dove un intervento della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 44 anni e alla denuncia di un 43enne. L'episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio e ha avuto origine da una violenta discussione scoppiata tra alcune persone.Gli agenti stavano effettuando i consueti controlli nella zona quando, nei pressi dell'incrocio tra via G. Alfano e vico Minutoli, hanno notato una situazione di forte agitazione. In strada era presente un gruppo numeroso di persone e, all'interno della confusione, due uomini erano arrivati alle mani.La scena ha richiesto l'immediato intervento delle pattuglie. I poliziotti si sono avvicinati per interrompere la colluttazione e impedire che il confronto potesse degenerare ulteriormente. Sul posto sono arrivati anche altri operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale, intervenuti per supportare i colleghi nella gestione della situazione.Grazie all'azione congiunta degli agenti, i due uomini coinvolti nella lite sono stati separati e la situazione è stata progressivamente riportata alla normalità. Le operazioni, tuttavia, non si sarebbero concluse senza ulteriori difficoltà.Secondo quanto ricostruito, infatti, uno dei due uomini, il 44enne, avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento fortemente aggressivo anche dopo l'intervento degli agenti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti, avrebbe iniziato a opporsi alle operazioni di polizia, rivolgendosi agli operatori in modo provocatorio.La situazione sarebbe poi sfociata in una vera e propria aggressione. Il 44enne avrebbe colpito gli agenti con diversi pugni, rendendo necessario un ulteriore intervento da parte dei poliziotti per riuscire a immobilizzarlo.Dopo averlo definitivamente bloccato, gli agenti hanno proceduto all'arresto dell'uomo, che dovrà ora rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.Anche l'altro protagonista della colluttazione è finito al centro degli accertamenti. Si tratta di un 43enne, nei confronti del quale è scattata una denuncia con l'accusa di lesioni a pubblico ufficiale.L'intervento, inizialmente nato dalla necessità di interrompere una lite in strada, si è quindi concluso con due distinti provvedimenti nei confronti dei partecipanti alla vicenda. Fondamentale, nella gestione dell'episodio, è stata la tempestività delle pattuglie presenti nella zona e il successivo supporto degli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale.Le verifiche proseguiranno ora nell'ambito degli accertamenti previsti per ricostruire con precisione ogni fase dell'accaduto e definire le responsabilità dei due uomini coinvolti.