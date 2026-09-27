Litiga con la compagna e la spinge dalle scale

Una volta arrivata in pronto soccorso, la donna è stata sottoposta agli accertamenti necessari

Una discussione tra due conviventi è finita con una donna ferita e l’intervento dei soccorritori. È accaduto durante la notte a Battipaglia, all’interno di un’abitazione di via Benedetto Croce, dove una 47enne di origine ucraina ha avuto bisogno delle cure del personale sanitario.Stando a una prima ricostruzione, ancora da verificare, al culmine del litigio la donna sarebbe stata spinta dal compagno. Dopo aver perso l’equilibrio, sarebbe caduta lungo la rampa delle scale, riportando un trauma alla spalla.I soccorsi nella notteL’allarme ha fatto scattare l’intervento di un’ambulanza della Vopi. I sanitari hanno raggiunto l’abitazione e hanno effettuato le prime valutazioni sulla 47enne, prima di trasferirla all’ospedale di Eboli.Una volta arrivata in pronto soccorso, la donna è stata sottoposta agli accertamenti necessari per verificare l’entità delle conseguenze riportate nella caduta.Indagini sulla dinamicaSul posto e sull’accaduto sono ora in corso gli approfondimenti delle forze dell’ordine. Gli investigatori dovranno ricostruire le fasi della lite e verificare se la caduta sia effettivamente avvenuta nelle circostanze riferite nella prima ricostruzione.Al momento, quindi, la dinamica dell’episodio non è ancora stata definitivamente chiarita e sono in corso gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità.