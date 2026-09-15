Lite sul treno nel Napoletano, 17enne in fin di vita

La situazione ha rapidamente assunto contorni più violenti, fino a rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori

Momenti di paura a bordo di un treno della Cumana, dove una lite scoppiata per motivi ancora da chiarire avrebbe coinvolto due minorenni di nazionalità indiana. Al termine dell’episodio, entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale. Il più grave è un ragazzo di 17 anni, ricoverato all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta in condizioni definite molto gravi.L’altro giovane, di 16 anni, è stato invece trasportato all’Ospedale Cardarelli, dove è stato preso in carico dai sanitari per le conseguenze riportate durante la colluttazione.Secondo le prime informazioni raccolte, la lite sarebbe iniziata all’interno di un convoglio della linea Cumana diretto verso Licola. Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero fatto scattare la discussione, ma al momento l’ipotesi è quella di un litigio nato per futili motivi e successivamente degenerato.La situazione avrebbe rapidamente assunto contorni più violenti, fino a rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. L’allarme ha fatto scattare gli interventi necessari per prestare assistenza ai due ragazzi e consentire agli investigatori di avviare i primi accertamenti.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, impegnati in queste ore nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di stabilire cosa sia successo nei momenti precedenti alla lite, chi abbia dato origine alla discussione e come si sia sviluppata la colluttazione all’interno del convoglio.Particolare attenzione è rivolta anche alla posizione delle eventuali altre persone presenti sul treno al momento dei fatti. Le testimonianze dei passeggeri potrebbero infatti fornire elementi utili per ricostruire le diverse fasi dell’episodio e chiarire le responsabilità.Anche le immagini eventualmente disponibili attraverso i sistemi di videosorveglianza presenti nelle stazioni e nelle aree interessate potrebbero essere esaminate dagli agenti. L’obiettivo è quello di mettere insieme tutti gli elementi utili per arrivare a una ricostruzione precisa di quanto accaduto.Le condizioni del 17enne sono quelle che destano maggiore preoccupazione. Il ragazzo è stato ricoverato all’Ospedale San Paolo di Fuorigrotta e, secondo quanto riferito, si trova in condizioni molto gravi. Il 16enne è invece ricoverato al Cardarelli.Al momento non sono disponibili ulteriori elementi ufficiali sulle modalità con cui i due minorenni avrebbero riportato le lesioni. Saranno gli accertamenti della Polizia e le informazioni raccolte dai sanitari a contribuire a delineare il quadro completo.L’episodio riaccende anche l’attenzione sulla sicurezza a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, soprattutto nelle fasce orarie in cui i convogli sono maggiormente frequentati. Per ora, tuttavia, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’accaduto e stanno verificando ogni elemento prima di arrivare a conclusioni definitive.La priorità resta accertare la dinamica della lite e comprendere cosa abbia trasformato una discussione, apparentemente nata per motivi banali, in un episodio dalle conseguenze così gravi.