Lite finisce a coltellate, 20enne in ospedale

Stando agli elementi raccolti in una fase ancora preliminare, il 20enne avrebbe avuto poco prima una discussione con un altro uomo

Momenti di tensione questa mattina a Porta Capuana, nel cuore di Napoli, dove un giovane di 20 anni è rimasto ferito a un braccio, secondo una prima ricostruzione, durante una lite con un connazionale.L'allarme è scattato intorno alle 8, quando sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli. I militari hanno trovato il ragazzo ferito a un arto e hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto.La lite e il ferimentoStando agli elementi raccolti in una fase ancora preliminare, il 20enne avrebbe avuto poco prima una discussione con un altro uomo, anch'egli di origine marocchina. Al culmine del litigio, il connazionale lo avrebbe colpito al braccio utilizzando una lama.Si tratta, al momento, di una ricostruzione sommaria che dovrà essere verificata attraverso le indagini. Gli investigatori sono al lavoro per comprendere l'esatta sequenza dei fatti, identificare con certezza il presunto autore del ferimento e chiarire le ragioni alla base della lite.Il trasferimento in ospedaleDopo il ferimento, il giovane è stato trasportato all'ospedale Pellegrini, dove ha ricevuto le cure necessarie. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi: il 20enne non è in pericolo di vita.Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti sul luogo dell'aggressione e stanno cercando di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'episodio.Le indagini sono affidate ai militari della Stazione Carabinieri Napoli Borgoloreto, che stanno verificando la versione fornita dalla persona ferita e ogni altro elemento utile a chiarire la dinamica. Da accertare anche l'eventuale presenza di testimoni e le circostanze che hanno preceduto la lite.