Liquami nel sottosuolo, chiusa azienda bufalina

L'intervento ha portato al sequestro preventivo dell'intero complesso, esteso per circa 8mila metri quadrati

Un collegamento nascosto per far defluire i reflui verso un canale consortile e un grande invaso per lo stoccaggio con l'impermeabilizzazione compromessa. Sono le principali irregolarità individuate dalla Polizia Locale di Capaccio Paestum durante un controllo in un'azienda zootecnica di località Scigliati.L'intervento ha portato al sequestro preventivo dell'intero complesso, esteso per circa 8mila metri quadrati e destinato all'allevamento di circa 150 bufali. Sotto sequestro sono finiti i paddock, la sala di mungitura, le vasche per la raccolta dei reflui e il lagone di stoccaggio.La tubazione scoperta dagli agentiL'accertamento ha permesso di individuare una vasca interrata dotata di un foro di troppo pieno. Da quel punto partiva una tubazione in PVC collegata al vicino canale consortile, attraverso la quale, secondo quanto ricostruito dagli agenti, i liquami potevano raggiungere direttamente il corso d'acqua.Per verificare il percorso della condotta è stata effettuata anche una prova con fluoresceina, introdotta nella sala di mungitura. Il test avrebbe confermato il collegamento tra i diversi punti dell'impianto.Gli operatori hanno quindi provveduto a interrompere il sistema, chiudendo le tubazioni ritenute abusive e bloccando gli sversamenti.Perdite anche dal lagoneNel corso della stessa ispezione sono emerse criticità anche nel principale sistema di accumulo dei reflui. Il lagone, con una capacità di circa 660 metri cubi, presentava infatti diversi punti nei quali il telo impermeabilizzante risultava danneggiato o non adeguato.La conseguenza, secondo gli accertamenti, sarebbe stata la dispersione dei liquami nel terreno, accompagnata da episodi di tracimazione.L'ipotesi è quindi quella di una compromissione sia del suolo sia delle acque superficiali. A carico dei responsabili sono stati ipotizzati i reati di smaltimento illecito di reflui e inquinamento ambientale.Controlli sugli allevamentiL'operazione è stata eseguita dal nucleo ambientale della Polizia Locale, coordinato dal comandante Antonio Rinaldi, con la collaborazione dei volontari del WWF Italia e del N.O.E.T.A.A., intervenuti in qualità di ausiliari di polizia giudiziaria.Il sequestro penale preventivo non incide sull'obbligo del titolare di assicurare le condizioni di benessere dei bufali presenti nella struttura.L'attività rientra nel programma di verifiche predisposto dal Comando della Polizia Locale sulla gestione dei reflui negli allevamenti, con particolare attenzione alle situazioni che possono determinare fenomeni di contaminazione ambientale.