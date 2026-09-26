L'ambulanza si guasta con un bimbo grave a bordo

l'intervento coordinato della rete per il trasporto d'emergenza neonatale ha permesso di portare a termine la missione

Una corsa contro il tempo tra Calabria, Campania e Lazio per consentire a un neonato gravemente cardiopatico di raggiungere Roma e sottoporsi a un intervento salvavita. Il trasferimento, partito da Cosenza e diretto all'Ospedale Bambino Gesù, ha rischiato di interrompersi a causa di un guasto meccanico all'ambulanza, ma l'intervento coordinato della rete per il trasporto d'emergenza neonatale ha permesso di portare a termine la missione.A gestire l'emergenza è stato il servizio Sten (Trasporto Emergenza Neonatale) dell'ospedale Ruggi di Salerno, che ha attivato immediatamente una staffetta interregionale coinvolgendo anche l'equipe di Caserta.Il piccolo, una volta arrivato a Salerno, è stato preso in carico dai sanitari e trasferito in condizioni di sicurezza, così da poter proseguire il viaggio verso la capitale senza perdere tempo prezioso. L'organizzazione della staffetta ha consentito al neonato di arrivare al Bambino Gesù nei tempi necessari per l'intervento.La rete dell'emergenza neonatale«La nostra equipe ha agito con tempestività e professionalità», sottolinea Graziella Corbo, responsabile della Terapia intensiva neonatale del Ruggi. «La rete funziona oltre i confini regionali».Un risultato reso possibile dalla collaborazione tra diverse équipe sanitarie, chiamate a intervenire in successione per garantire la continuità del trasporto nonostante l'imprevisto meccanico.Soddisfazione è stata espressa anche dal direttore generale del Ruggi, Nicola Cantone, per il lavoro svolto dagli operatori e per il funzionamento della rete di emergenza che ha permesso di assicurare al piccolo paziente il trasferimento verso il centro specialistico romano.