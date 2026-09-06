Ladri in casa, il cane li mette in fuga

La fuga sarebbe avvenuta a piedi, con i malviventi che si sarebbero inoltrati nelle campagne circostanti

Un'abitazione situata in una zona periferica tra Casal Velino e Castelnuovo Cilento è finita nel mirino di alcuni malviventi, ma il loro piano è stato interrotto prima che potessero riuscire a entrare in casa. A far saltare il tentativo di furto è stata la reazione del cane che vive con la proprietaria, una donna di 80 anni.L'episodio si è verificato nella serata di ieri. La pensionata si trovava all'interno dell'abitazione insieme al proprio animale quando, nel silenzio della notte, ha iniziato a sentire alcuni rumori provenire dall'esterno.Il cane ha reagito immediatamente, iniziando ad abbaiare in maniera insistente. Un comportamento che ha attirato l'attenzione della padrona di casa e che, con ogni probabilità, ha sorpreso anche le persone che in quel momento stavano cercando di avvicinarsi all'immobile.La casa, infatti, si trova in una posizione piuttosto isolata, circondata dalle campagne. Una caratteristica che potrebbe aver convinto i ladri di poter agire indisturbati, approfittando del buio e della scarsa presenza di persone nelle immediate vicinanze.L'abbaiare dell'animale avrebbe però fatto saltare i loro piani. Gli intrusi, prima di riuscire a penetrare nell'abitazione, avrebbero deciso di rinunciare al colpo e si sarebbero allontanati rapidamente dalla zona.La fuga sarebbe avvenuta a piedi, con i malviventi che si sarebbero inoltrati nelle campagne circostanti riuscendo, almeno nell'immediato, a far perdere le proprie tracce.Per l'80enne sono stati momenti di grande apprensione. Comprensibilmente spaventata dopo essersi resa conto di quanto stava accadendo nei pressi della propria abitazione, la donna ha deciso di chiedere immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine.La segnalazione è stata inoltrata al numero unico di emergenza e sul posto sono arrivati i carabinieri. I militari hanno effettuato un sopralluogo nell'area interessata, verificando le condizioni dell'abitazione e cercando eventuali tracce lasciate dai responsabili durante il tentativo di intrusione.Gli accertamenti sono ora finalizzati a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto e a raccogliere elementi che possano consentire di risalire all'identità dei malviventi. Saranno valutati anche eventuali indizi presenti nei dintorni dell'abitazione che possano aiutare gli investigatori a ricostruire il percorso seguito dai fuggitivi.Il furto, dunque, è stato evitato grazie alla tempestiva reazione dell'animale, che ha percepito la presenza di estranei prima che potessero raggiungere il loro obiettivo. Per la proprietaria, rimasta all'interno della casa durante quei momenti concitati, resta lo spavento per essersi trovata improvvisamente a fare i conti con un tentativo di intrusione.I carabinieri proseguiranno gli approfondimenti per individuare i responsabili e verificare se l'episodio possa essere collegato ad altri tentativi di furto avvenuti nella zona.