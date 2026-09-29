Jammer contro gli smartphone in carcere, ma bloccano anche quelli dei residenti

L'iniziativa è stata disposta dal ministero della Giustizia con l'obiettivo di contrastare l'utilizzo illecito dei cellulari

Telefonate che non partono, telefoni cellulari improvvisamente senza segnale e, in alcuni casi, sistemi di allarme delle automobili che avrebbero iniziato a funzionare male. Sono i disagi segnalati da alcuni residenti delle strade attorno al carcere di Secondigliano dopo l'installazione dei nuovi dispositivi di schermatura all'interno dell'istituto penitenziario.Le segnalazioni riguardano in particolare via Attilio Micheluzzi, via Andrea Pazienza e via Hugo Pratt. I cittadini lamentano problemi con le reti mobili di diversi operatori e sottolineano come le difficoltà siano particolarmente rilevanti per chi non dispone di una linea telefonica fissa.La questione è stata formalmente portata all'attenzione del consigliere regionale Salvatore Flocco, presidente della commissione Protezione Civile, attraverso una Pec.«Va accertata la causa»Flocco invita a verificare l'origine dei malfunzionamenti senza stabilire, al momento, un collegamento diretto con i dispositivi installati nel penitenziario.«Se il cellulare non funziona a tanti utenti – afferma Flocco – è possibile che ci sia un problema. L'installazione dei jammer in carcere è una iniziativa positiva per la sicurezza, ma va accertata la causa di questi malfunzionamenti per i cittadini che abitano nelle zone circostanti e nel caso risolta».Il possibile legame tra i disservizi e i jammer, infatti, non è stato accertato. I residenti sostengono però che i problemi siano comparsi proprio dopo l'entrata in funzione dei dispositivi e alcuni hanno raccolto le proprie segnalazioni anche attraverso video.Il progetto nel carcereI jammer fanno parte di un progetto pilota avviato nel carcere di Secondigliano per impedire le comunicazioni telefoniche non autorizzate dall'interno della struttura. L'iniziativa è stata disposta dal ministero della Giustizia con l'obiettivo di contrastare l'utilizzo illecito dei cellulari da parte dei detenuti.Nei primi giorni di funzionamento del sistema sarebbero state schermate oltre 24mila telefonate abusive. Secondigliano è stato il primo istituto penitenziario italiano coinvolto nella sperimentazione.Ora, accanto agli effetti del sistema sulla sicurezza del carcere, si pone la questione dei disagi lamentati all'esterno. Saranno gli accertamenti tecnici a stabilire se esista effettivamente un collegamento tra l'attivazione dei jammer e le anomalie segnalate dai residenti.