Investe una coppia per gelosia, era innamorato di lei

Un gesto che, alla luce degli elementi raccolti, avrebbe assunto i contorni di un'azione volontaria e non di un semplice incidente stradale

Un grave episodio si è verificato nella tarda serata di giovedì in via Campi Flegrei, a Pozzuoli, dove una coppia è stata travolta da un’autovettura mentre percorreva il marciapiede. Un investimento che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non sarebbe stato accidentale, ma avrebbe avuto origine da motivi legati alla gelosia.Sul posto è intervenuta tempestivamente la Polizia Municipale di Pozzuoli, guidata dal comandante Fabio Felice De Silva, che ha immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare le responsabilità.Al termine dei primi riscontri, gli agenti hanno proceduto all’arresto di un 43enne puteolano, nei cui confronti è stata ipotizzata l’accusa di tentato omicidio. L’uomo è stato successivamente messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.La ricostruzione dell’accadutoSecondo quanto emerso dall’attività investigativa, alla base dell’aggressione vi sarebbero motivi riconducibili alla gelosia. Il 43enne avrebbe infatti da tempo manifestato un interesse nei confronti della donna, una 33enne, che nella serata dell’episodio si trovava insieme al proprio compagno, un uomo di 37 anni.La coppia stava camminando lungo il marciapiede di via Campi Flegrei quando sarebbe stata raggiunta dall’autovettura condotta dal 43enne.A quel punto, secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, l’uomo avrebbe notato la 33enne insieme al compagno e, in particolare, i due mentre procedevano mano nella mano. Sarebbe stato proprio in quel momento che avrebbe improvvisamente deviato dalla carreggiata, dirigendo il veicolo verso il marciapiede e travolgendo la coppia.Un gesto che, alla luce degli elementi raccolti, avrebbe assunto i contorni di un'azione volontaria e non di un semplice incidente stradale.L’impatto ha provocato diverse ferite e contusioni ai due malcapitati. La donna è stata medicata e giudicata guaribile in 5 giorni, mentre per il compagno i sanitari hanno stabilito una prognosi di 10 giorni.I soccorsi e l’intervento della Polizia MunicipaleImmediatamente dopo l’investimento è scattata la macchina dei soccorsi. L’arrivo tempestivo dei sanitari ha consentito di prestare le prime cure ai due feriti, mentre gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare gli accertamenti.Gli operatori hanno raccolto gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica, procedendo alle verifiche necessarie per comprendere cosa fosse accaduto negli istanti precedenti all’investimento.L’attività investigativa svolta nell’immediatezza ha permesso di individuare rapidamente il presunto responsabile e di procedere al suo arresto con l’ipotesi di tentato omicidio.Le denunce precedenti e il quadro investigativoUn elemento ritenuto particolarmente significativo riguarda i precedenti rapporti tra il 43enne e la 33enne.A carico dell’uomo risultano infatti pregresse denunce presentate dalla donna per atti persecutori e violenze. La 33enne, inoltre, aveva richiesto nel luglio scorso anche un foglio di allontanamento nei confronti dell’uomo.Circostanze che saranno ora sottoposte alla valutazione dell’Autorità giudiziaria e che potrebbero contribuire a delineare il contesto nel quale è maturato l’episodio.La presenza di precedenti segnalazioni e la richiesta di allontanamento rappresentano infatti elementi che gli investigatori dovranno necessariamente inserire nel quadro complessivo della vicenda, insieme alla dinamica dell’investimento e alle dichiarazioni raccolte.Il trasferimento a PoggiorealeAll’alba di oggi, il 43enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Poggioreale, dove è stato posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.L’uomo dovrà ora affrontare l’udienza di convalida dell’arresto, nel corso della quale saranno valutati i provvedimenti da adottare nei suoi confronti.Restano intanto al vaglio degli inquirenti tutti gli elementi raccolti nelle ore successive all’accaduto, mentre proseguiranno gli accertamenti per definire ogni aspetto della vicenda e ricostruire in maniera completa quanto avvenuto in via Campi Flegrei.L’episodio riporta ancora una volta l’attenzione sulla necessità di interventi tempestivi in presenza di situazioni caratterizzate da comportamenti persecutori e violenti. In questo caso, la rapidità dell’intervento della Polizia Municipale e dei sanitari ha consentito di prestare immediatamente soccorso alla coppia e di avviare senza ritardi le attività investigative.L’arresto del 43enne rappresenta, allo stato, l’esito dei primi accertamenti: saranno ora l’Autorità giudiziaria e i successivi sviluppi dell’inchiesta a stabilire le eventuali responsabilità dell’uomo e la corretta qualificazione giuridica dei fatti.