Investe due minori e scappa, ragazza presa grazie alle telecamere

Una volta raggiunta dai militari dell’Arma, la 29enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità in relazione all’incidente

Ha investito due minorenni e, invece di fermarsi per prestare loro soccorso, si sarebbe allontanata dal luogo dell’incidente. È quanto accaduto a Sant’Arpino, in provincia di Caserta, dove due ragazzi sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da un’automobile nei pressi di un bar di via De Gasperi.L’incidente è avvenuto nelle scorse ore e ha richiesto l’intervento dei soccorsi. I due minorenni sono stati trasportati negli ospedali di Caserta e Aversa, dove sono stati presi in carico dai sanitari in codice giallo. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.Le indagini e la fuga dopo l’incidenteSubito dopo la segnalazione dell’investimento, i carabinieri della Stazione di Sant’Arpino e della Sezione Radiomobile hanno avviato gli accertamenti per individuare il veicolo coinvolto e la persona che si trovava alla guida.Gli investigatori hanno ricostruito i primi elementi della vicenda anche attraverso l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Proprio le telecamere avrebbero consentito ai militari di seguire gli spostamenti dell’auto e di risalire alla conducente.Si tratta di una ragazza di 29 anni, residente nella zona, che è stata successivamente rintracciata dai carabinieri.La conducente avrebbe ammesso le proprie responsabilitàUna volta raggiunta dai militari dell’Arma, la 29enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità in relazione all’incidente.Nei suoi confronti è scattata una denuncia per lesioni personali stradali e fuga con omissione di soccorso. L’attività investigativa ha inoltre fatto emergere ulteriori irregolarità relative alla guida e all’utilizzo del veicolo.La Fiat Panda coinvolta nell’incidente, infatti, risultava essere un’auto presa a noleggio.Ulteriori contestazioni e auto sequestrataAlla giovane sono state contestate anche violazioni amministrative per la guida senza patente e per la mancanza della documentazione prevista per il noleggio del veicolo.La Fiat Panda è stata sottoposta a sequestro e sono stati effettuati gli accertamenti necessari sul mezzo, che potrebbe fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione dell’investimento.Restano ora da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e le circostanze che hanno portato la conducente ad allontanarsi dopo aver investito i due ragazzi.La priorità, al momento, resta comunque rappresentata dalle condizioni dei due minorenni, trasferiti in ospedale in codice giallo ma, fortunatamente, non in pericolo di vita. Nel frattempo, l’attività dei carabinieri ha permesso di identificare in breve tempo la presunta responsabile, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.