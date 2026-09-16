Intossicazione alimentare a un convegno: il più grave è evoluto in setticemia

La situazione è emersa il giorno successivo alla convention, quando i partecipanti avevano ormai lasciato l’albergo

Decine di persone avrebbero accusato disturbi compatibili con un’intossicazione alimentare nelle ore successive a una convention aziendale organizzata venerdì scorso in una struttura ricettiva del Sud-Est Barese. Tra gli oltre 300 partecipanti all’evento, provenienti da diversi Paesi europei, ci sarebbero persone che hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere, con ricoveri effettuati in diverse strutture sanitarie, sia in Italia sia all’estero.La situazione è emersa il giorno successivo alla convention, quando i partecipanti avevano ormai lasciato l’albergo e fatto ritorno nelle rispettive località di residenza. Uno dei casi segnalati sarebbe risultato particolarmente serio e, secondo quanto riferito, avrebbe avuto un’evoluzione fino alla setticemia. Le informazioni sono comunque ancora oggetto di verifica da parte delle autorità sanitarie.L’intervento della Asl di BariIl Servizio di prevenzione della Asl di Bari è stato allertato già dopo le prime segnalazioni e ha avviato gli accertamenti previsti in questi casi. L’obiettivo dell’indagine epidemiologica è ricostruire con precisione cosa sia accaduto, verificare quali alimenti possano essere stati eventualmente responsabili dei disturbi e stabilire se vi siano altre persone coinvolte.Tra le ipotesi prese in considerazione ci sono un’infezione da Salmonella oppure da Escherichia coli, ma al momento non è possibile attribuire con certezza l’episodio a uno specifico agente patogeno. Saranno gli accertamenti epidemiologici e di laboratorio a fornire elementi utili per individuare l’eventuale origine dell’intossicazione.Nell’attività di verifica sono coinvolti anche i Nas, secondo le procedure previste per questo tipo di episodi. Gli operatori sanitari stanno ricostruendo le circostanze della convention, raccogliendo informazioni dai partecipanti che hanno manifestato i sintomi e valutando gli eventuali collegamenti tra le persone colpite.Coffee break e cena nel programma dell’eventoLa convention prevedeva, oltre alle attività lavorative, anche momenti conviviali. Nel programma erano infatti inclusi un coffee break e una cena sociale alla quale hanno partecipato gli invitati.Il fatto che i disturbi siano comparsi il giorno successivo all’evento rappresenta uno degli elementi che dovranno essere approfonditi nell’ambito dell’inchiesta epidemiologica. La circostanza, da sola, non consente però di stabilire che il contagio o l’eventuale contaminazione siano avvenuti durante la convention.Gli accertamenti dovranno quindi prendere in considerazione anche altri possibili fattori e ricostruire gli spostamenti e le attività dei partecipanti nelle ore precedenti alla comparsa dei sintomi.I controlli sugli alimentiQuando viene segnalato un possibile focolaio di origine alimentare, il servizio di prevenzione procede alla raccolta delle informazioni dalle persone coinvolte e, quando necessario, dispone specifici esami di laboratorio. Successivamente vengono attivati i servizi competenti per effettuare verifiche nei luoghi nei quali gli alimenti sono stati preparati, conservati, commercializzati o somministrati.L'obiettivo è individuare l’eventuale alimento responsabile e verificare se vi siano state condizioni che possano aver favorito la contaminazione o la proliferazione di batteri.Tra le infezioni che possono provocare sintomi gastrointestinali c’è la salmonellosi. La Salmonella può essere trasmessa attraverso alimenti o acqua contaminati e può interessare diversi prodotti, tra cui carne, pollame, uova e altri alimenti consumati crudi o non adeguatamente trattati. I sintomi più comuni comprendono diarrea, nausea, vomito, dolori addominali e febbre.Anche alcuni ceppi di Escherichia coli possono provocare infezioni intestinali, generalmente caratterizzate da diarrea e crampi addominali. In determinate circostanze, alcune forme dell’infezione possono tuttavia avere conseguenze più severe.Indagine ancora in corsoLa priorità resta ora quella di ricostruire l’origine dell’episodio e stabilire se esista un collegamento tra i diversi casi segnalati. Il numero elevato di partecipanti alla convention rende particolarmente importante l’attività di tracciamento avviata dalle autorità sanitarie.Gli eventuali risultati degli esami di laboratorio e dei controlli effettuati nella struttura ricettiva potranno fornire indicazioni decisive per chiarire se l’evento sia effettivamente riconducibile a un alimento consumato durante la convention oppure ad altre circostanze.Nel frattempo, le persone che hanno manifestato i sintomi sono state assistite nelle strutture sanitarie di riferimento. Restano da definire anche l’esatta entità dell’episodio e il numero complessivo dei partecipanti interessati dai disturbi.