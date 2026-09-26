Donna cade dal terzo piano e muore, al momento è mistero

Nell'abitazione si trovava il marito, che in quel momento stava dormendo

È ancora da chiarire cosa sia accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Laurino, dove una donna di 43 anni è morta dopo essere precipitata nel vuoto da un'altezza di oltre dieci metri.A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, svegliati dal forte rumore provocato dalla caduta. Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo della tragedia, per la 43enne non c'era ormai più nulla da fare.Nell'abitazione si trovava il marito, che in quel momento stava dormendo. I due figli della coppia, invece, non erano in casa.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dei soccorsi. Gli accertamenti sono proseguiti per tutta la notte con il lavoro della Polizia scientifica, impegnata a esaminare l'area e a raccogliere ogni elemento utile per ricostruire la dinamica della caduta.Diverse ipotesi al vaglioGli investigatori stanno lavorando senza escludere, al momento, differenti possibilità. Tra le ricostruzioni considerate c'è quella di un incidente. La donna, secondo una delle ipotesi ancora da verificare, potrebbe essersi avvicinata al punto dal quale è poi precipitata nel tentativo di recuperare un gatto, vista la sua particolare attenzione per gli animali.Si tratta però soltanto di una possibilità e non ci sono, allo stato, elementi che consentano di confermarla.Gli inquirenti stanno valutando anche l'eventualità di un gesto volontario, senza che al momento siano emersi elementi certi in questa direzione. Saranno i rilievi, gli ulteriori accertamenti e le eventuali verifiche disposte dalla magistratura a consentire di ricostruire quanto avvenuto.La salma è stata posta sotto sequestro e sarà trasferita all'obitorio dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.Laurino sotto chocLa notizia ha profondamente colpito la comunità di Laurino. Durante la notte anche il sindaco Francesco Gregorio ha raggiunto il luogo della tragedia e ha espresso vicinanza ai familiari della donna.La 43enne lascia due figli, un ragazzo di 16 anni e una ragazza di 19. La giovane, da circa due settimane, si trovava a Salerno per motivi di studio.In paese prevalgono dolore e incredulità, mentre gli investigatori proseguono il lavoro per ricostruire ogni momento della notte e stabilire cosa abbia provocato la caduta. Al momento, dunque, non viene esclusa alcuna ipotesi: saranno gli elementi raccolti durante gli accertamenti a chiarire le circostanze della tragedia.