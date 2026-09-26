Il vento stacca un pezzo di plastica e sfonda auto sull'A3, bimbo a Santobono

L'uomo ha riportato un trauma a un braccio. La moglie, che viaggiava al suo fianco, è invece rimasta illesa

Una raffica di vento ha trasformato un normale tragitto in auto in una situazione di grande pericolo, ma la presenza casuale di un'ambulanza in transito ha permesso di prestare immediatamente soccorso ai due automobilisti coinvolti. A darne notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate.L'incidente è avvenuto nel Vesuviano, dove un grosso frammento di materiale plastico, strappato dal vento, è finito sulla carreggiata proprio mentre transitava un'automobile con a bordo una coppia di coniugi. L'oggetto ha colpito violentemente la vettura, provocando seri danni alla carrozzeria e ferendo il conducente.L'uomo ha riportato un trauma a un braccio. La moglie, che viaggiava al suo fianco, è invece rimasta illesa, sebbene fortemente spaventata dall'impatto improvviso.L'ambulanza del Santobono si fermaA rendere particolare l'episodio è stato il passaggio, proprio in quei momenti, di un'ambulanza neonatale del Santobono, impegnata nel servizio Sten e diretta a Pompei per un intervento urgente e specialistico.L'équipe a bordo, vedendo l'auto danneggiata e le persone coinvolte, ha deciso di fermarsi nonostante fosse impegnata in un'altra missione. I sanitari hanno raggiunto la coppia e verificato le condizioni dei due coniugi.L'uomo è stato assistito per il trauma riportato al braccio, mentre contemporaneamente è stato allertato il 118 territoriale per garantire il successivo intervento sanitario.Dopo aver prestato le prime cure e verificato che la situazione fosse sotto controllo, l'ambulanza neonatale ha ripreso la propria corsa verso Pompei, dove l'attendeva il piccolo paziente destinatario della missione.Il maltempo continua a creare disagiL'episodio si è verificato mentre le forti raffiche di vento continuano a interessare il territorio vesuviano e gran parte della provincia, con possibili rischi legati alla caduta di materiali e oggetti sulle strade.Una vicenda che, oltre a raccontare le conseguenze improvvise del maltempo, mette in evidenza la prontezza dell'équipe del Santobono, intervenuta per prestare assistenza senza perdere di vista la missione sanitaria prioritaria che stava svolgendo.