Infermiera muore insieme al suo bimbo al nono mese di gravidanza

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, ma per la 32enne non c’è stato nulla da fare

Tragedia a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove una donna di 32 anni, infermiera e originaria di Forino, è morta nella tarda serata di ieri dopo essere stata colta da un improvviso malore. La giovane era al nono mese di gravidanza: anche il bambino che portava in grembo non è sopravvissuto. La nascita era prevista per il prossimo 4 ottobre. La donna si trovava nella propria abitazione quando ha accusato il malore. Il compagno ha immediatamente dato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi.



Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, ma per la 32enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.



La notizia ha profondamente scosso la comunità di Forino, paese di origine della donna, dove la tragedia ha suscitato dolore e incredulità.



La salma è stata trasferita all’ospedale di Avellino su disposizione dell’autorità giudiziaria. Saranno gli accertamenti disposti dalla magistratura a chiarire le cause del decesso e a ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita della giovane.