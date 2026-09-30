il Fatto Vesuviano

Infermiera muore insieme al suo bimbo al nono mese di gravidanza

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, ma per la 32enne non c’è stato nulla da fare

A cura di Redazione
30 settembre 2026 16:00
Infermiera muore insieme al suo bimbo al nono mese di gravidanza -
Vesuviano e oltre
Cronaca
Condividi

Tragedia a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove una donna di 32 anni, infermiera e originaria di Forino, è morta nella tarda serata di ieri dopo essere stata colta da un improvviso malore. La giovane era al nono mese di gravidanza: anche il bambino che portava in grembo non è sopravvissuto. La nascita era prevista per il prossimo 4 ottobre. La donna si trovava nella propria abitazione quando ha accusato il malore. Il compagno ha immediatamente dato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono arrivate due ambulanze del 118, ma per la 32enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La notizia ha profondamente scosso la comunità di Forino, paese di origine della donna, dove la tragedia ha suscitato dolore e incredulità.

La salma è stata trasferita all’ospedale di Avellino su disposizione dell’autorità giudiziaria. Saranno gli accertamenti disposti dalla magistratura a chiarire le cause del decesso e a ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita della giovane.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui il Fatto Vesuviano