La camorra si lancia nel contrabbando di carburanti: due arresti

La posizione del terzo si è invece complicata dopo il suo trasferimento in Grecia, dove si sarebbe reso irreperibile

Un traffico illecito di prodotti energetici con ramificazioni in Campania e rapporti con ambienti riconducibili al clan Mazzarella. È lo scenario delineato da un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha portato a un provvedimento del Tribunale del Riesame nei confronti di tre persone.Per due degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere con l’accusa di aver preso parte a un’associazione criminale finalizzata al contrabbando di prodotti energetici, con l’aggravante contestata del collegamento con le attività del clan camorristico dei Mazzarella. La terza persona è invece indagata per un’ipotesi di associazione di tipo mafioso riferita al sodalizio criminale.L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Napoli attraverso la Dda, è stata affidata ai militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Caserta. Il procedimento ha raggiunto un passaggio definitivo il 15 luglio scorso, quando la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, respingendoli, i ricorsi presentati dalle difese degli indagati.Due destinatari della misura erano già detenuti e hanno quindi ricevuto il provvedimento in carcere. La posizione del terzo si è invece complicata dopo il suo trasferimento in Grecia, dove si sarebbe reso irreperibile. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo.Dopo circa un mese di latitanza, l’uomo ha deciso di consegnarsi alle autorità. La costituzione è avvenuta il 25 agosto nel carcere napoletano di Secondigliano.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, al centro dell’inchiesta ci sarebbe un’organizzazione specializzata nella movimentazione e nella commercializzazione clandestina di carburanti. Il gruppo avrebbe intrattenuto rapporti con fornitori sia italiani sia appartenenti ad altri Paesi dell’Unione europea, dai quali sarebbe stato reperito il prodotto destinato al mercato illegale.Il carburante, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbe stato successivamente introdotto nel circuito commerciale attraverso depositi e impianti di distribuzione disponibili a favorire le operazioni. In questo modo i prodotti energetici sarebbero stati immessi in consumo sul territorio campano senza il regolare assolvimento degli obblighi fiscali.Le verifiche economico-finanziarie avrebbero consentito di quantificare anche l’entità del fenomeno. Nel corso dell’indagine sono stati sequestrati complessivamente 133.796 litri di prodotti energetici.Ancora più consistente sarebbe il volume complessivo del consumo considerato fraudolento dagli investigatori. Le operazioni ricostruite avrebbero riguardato infatti oltre 10 milioni di litri di carburante sottratti al pagamento delle imposte.Il danno per l’erario, secondo gli accertamenti, sarebbe riconducibile a un’evasione di accise e Iva quantificata in circa 7,8 milioni di euro.L’inchiesta non si sarebbe però limitata al contrabbando di carburanti. Gli investigatori avrebbero individuato anche un sistema parallelo basato sulla produzione artificiosa e sulla successiva circolazione di crediti fiscali.In particolare, sarebbero state create società o operazioni fittizie finalizzate alla formazione di crediti d’imposta derivanti da dichiarazioni Iva considerate fraudolente. Tali crediti sarebbero stati successivamente ceduti, generando un ulteriore vantaggio economico illecito.Il valore complessivo dei crediti fiscali ritenuti fittizi supererebbe i 6 milioni di euro.Nel quadro tracciato dalla Dda sono inoltre emersi rapporti tra la struttura dedita al traffico dei prodotti energetici e soggetti ritenuti organici al clan Mazzarella. Proprio questi elementi avrebbero portato alla contestazione dell’aggravante legata al metodo o alla finalità mafiosa nei confronti dei due indagati destinatari della misura per associazione finalizzata al contrabbando.L’indagine della Guardia di finanza ha quindi ricostruito un sistema che, secondo l’accusa, avrebbe combinato commercio clandestino di carburanti, evasione fiscale e movimentazione di crediti d’imposta ritenuti inesistenti, con collegamenti con esponenti della criminalità organizzata.Gli elementi raccolti sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria nell’ambito del procedimento, nel quale dovranno essere accertate le responsabilità individuali degli indagati.