Incendio al centro commerciale, pompieri sul posto

Durante le prime fasi dell'emergenza, un operatore dei Vigili del fuoco ha accusato un malore

Un vasto incendio ha richiesto un imponente dispiegamento di soccorsi al centro commerciale Conca d’Oro di Palermo, dove sono intervenute più di quindici squadre dei Vigili del fuoco.L'intervento è proseguito anche dopo le fasi più intense del rogo. I pompieri sono infatti impegnati nelle operazioni di spegnimento dei focolai residui e nella successiva bonifica dell'area, attività necessarie per escludere la presenza di ulteriori punti di combustione e mettere in sicurezza la struttura.La vastità dell'intervento ha reso necessario il coinvolgimento di numerose squadre e di diversi mezzi di supporto.Un vigile del fuoco colto da maloreDurante le prime fasi dell'emergenza, un operatore dei Vigili del fuoco ha accusato un malore.Il soccorritore è stato trasferito in ospedale per effettuare gli accertamenti sanitari del caso. Le sue condizioni, secondo le informazioni disponibili, sono comunque buone e non destano particolari preoccupazioni.L'episodio non ha fermato l'imponente macchina dei soccorsi, che ha continuato a lavorare per contenere completamente le conseguenze dell'incendio.In volo anche un elicottero della ForestalePer affrontare l'emergenza è stato utilizzato anche un elicottero della Forestale, il cui contributo si è rivelato importante soprattutto nelle operazioni di spegnimento.Il mezzo aereo ha consentito di intervenire dall'alto sulle zone interessate dalle fiamme, affiancando il lavoro svolto da terra dai vigili del fuoco.A supportare le attività sono state inoltre le squadre della Protezione civile provinciale e comunale, impegnate in particolare nel garantire il rifornimento idrico necessario alle operazioni.Un lavoro coordinato tra diversi corpi e strutture di soccorso, reso necessario dalla dimensione dell'incendio e dalla complessità delle attività di messa in sicurezza.Il lavoro continua dopo lo spegnimento delle fiammeUna volta ridotta la presenza delle fiamme, l'intervento dei vigili del fuoco non si è concluso.Le squadre stanno procedendo con il cosiddetto minuto spegnimento, verificando attentamente l'area alla ricerca di eventuali focolai ancora attivi o punti nei quali il calore potrebbe provocare una nuova propagazione.A questa fase segue la bonifica, indispensabile per rendere l'area progressivamente più sicura e consentire agli operatori di verificare le condizioni degli spazi interessati dal rogo.Si tratta di un'attività che può richiedere tempo, soprattutto quando un incendio coinvolge strutture di grandi dimensioni.Al via gli accertamenti sulle causeParallelamente alle operazioni di soccorso è stata avviata l'attività investigativa per comprendere come sia avuto origine l'incendio.Gli accertamenti sono affidati al Nucleo Investigativo Antincendi dei Vigili del fuoco, che dovrà esaminare gli elementi raccolti sul luogo e ricostruire la dinamica che ha preceduto la comparsa delle fiamme.Al momento non vengono indicate cause certe. Saranno dunque le verifiche tecniche a stabilire se l'incendio sia stato provocato da un problema accidentale, da un guasto oppure da altre circostanze.Gli investigatori dovranno inoltre valutare le eventuali tracce lasciate dal rogo e analizzare le condizioni degli ambienti interessati.Un intervento imponenteL'emergenza al Conca d'Oro ha richiesto quindi una risposta articolata, con oltre quindici squadre dei Vigili del fuoco impegnate sul posto, il supporto aereo della Forestale e il contributo della Protezione civile per l'approvvigionamento dell'acqua.Mentre le operazioni di spegnimento e bonifica continuano, l'attenzione resta ora concentrata su due fronti: completare la messa in sicurezza dell'area e fare chiarezza sull'origine dell'incendio.Le prossime ore saranno quindi decisive per definire l'entità dei danni e soprattutto per arrivare a una prima ricostruzione delle cause che hanno fatto scattare l'allarme all'interno del centro commerciale palermitano.