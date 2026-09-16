In tre scappano sullo scooter dopo la rapina, uno cade e muore

Sarebbe stato proprio durante la fuga che il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, provocando la caduta

È morto dopo il ricovero all’ospedale del Mare il 26enne napoletano rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Napoli. Il giovane, che secondo quanto emerso aveva precedenti penali, viaggiava a bordo di uno scooter insieme ad altre due persone quando il mezzo è finito fuori controllo.L’incidente si è verificato intorno alle 2 di notte in via Nuova detta Casoria, nel quartiere di San Pietro a Patierno. Il 26enne si trovava sul motociclo insieme agli altri due uomini, tutti con il volto coperto da caschi integrali.Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, i tre si sarebbero trovati in fuga dopo aver tentato una rapina. Durante l’allontanamento, il conducente dello scooter avrebbe imboccato la strada procedendo a velocità elevata, fino a perdere il controllo del mezzo.La caduta e il grave traumaNella caduta, uno dei tre occupanti è stato sbalzato dal motociclo ed è finito violentemente sull’asfalto. Le conseguenze dell’impatto sono apparse subito molto gravi, in particolare per un importante trauma toracico.Il 26enne è stato soccorso e trasferito all’ospedale del Mare, dove i medici hanno tentato di prestargli le cure necessarie. Le condizioni del giovane, però, erano particolarmente critiche a causa delle lesioni riportate nell’incidente.Nonostante gli interventi sanitari, il 26enne è deceduto in ospedale a causa della gravità dei traumi.Gli accertamenti sulla presunta rapinaParallelamente ai soccorsi sono scattati gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire cosa sia accaduto nei minuti precedenti alla caduta.L’ipotesi investigativa è che i tre uomini stessero cercando di allontanarsi rapidamente dalla zona dopo un tentativo di rapina. Sarebbe stato proprio durante la fuga che il conducente avrebbe perso il controllo dello scooter, provocando la caduta.Gli investigatori stanno quindi cercando di mettere in ordine tutti gli elementi disponibili per verificare la sequenza dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Determinanti potranno essere anche gli eventuali sistemi di videosorveglianza presenti lungo la strada e nelle zone attraversate dai tre uomini prima dell’incidente.La dinamica esatta resta dunque al vaglio delle autorità. Il decesso del 26enne aggiunge un ulteriore elemento a una vicenda sulla quale sono ora in corso gli approfondimenti investigativi per ricostruire sia il presunto tentativo di rapina sia le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo dello scooter e alla tragica caduta.