In due dilaniati da una bomba

L'esplosione ha provocato gravi lesioni ai loro volti, rendendo particolarmente complesso procedere al riconoscimento

Tragedia in una villetta nelle campagne di Andria, dove due persone sono state trovate senza vita dopo l'esplosione di un ordigno. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, i due si trovavano all'interno dell'abitazione mentre stavano preparando un dispositivo artigianale.L'ipotesi al momento seguita dagli inquirenti è che l'ordigno fosse destinato a un'azione criminale contro uno o più bancomat. La deflagrazione, però, sarebbe avvenuta durante la fase di preparazione, provocando la morte dei due presenti.Le vittime non sono state ancora identificate. L'esplosione ha infatti provocato gravi lesioni ai loro volti, rendendo particolarmente complesso procedere al riconoscimento. Gli investigatori stanno verificando anche eventuali denunce di persone scomparse, ma al momento non sarebbero emersi elementi utili in questo senso.Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Andria e del Comando provinciale della Bat. Presenti anche gli specialisti della Scientifica e gli artificieri, impegnati nell'esame della scena e nei rilievi necessari per ricostruire con precisione le circostanze della deflagrazione.Particolare attenzione è rivolta ai resti dell'ordigno. Gli accertamenti tecnici dovranno stabilire come fosse stato realizzato il dispositivo, quale materiale contenesse e cosa possa aver provocato l'esplosione all'interno della villetta.La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d'inchiesta per fare piena luce sulla vicenda. L'indagine dovrà ricostruire ogni fase dell'accaduto, dalla presenza dei due nella villetta alla possibile destinazione dell'ordigno.Saranno inoltre eseguiti tutti gli approfondimenti medico-legali ritenuti necessari, compresi eventuali esami autoptici, che potrebbero fornire ulteriori elementi sull'identità delle vittime e sulle modalità della loro morte.Al momento resta dunque da chiarire l'esatta dinamica della tragedia, mentre gli investigatori proseguono i rilievi per comprendere se i due stessero effettivamente preparando un ordigno destinato a un assalto ai bancomat e per ricostruire l'eventuale contesto criminale nel quale si inserisce l'episodio.