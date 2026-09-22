Il nonno le regala la bici, gliela rubano subito e lei si sente male

Un episodio che ha lasciato amareggiata l'intera famiglia, anche per il valore affettivo che la bicicletta aveva assunto

Era stata regalata appena un giorno prima per il compleanno, ma la nuova bicicletta è già finita nelle mani di un ladro. È accaduto ad Agropoli, in via Severino Capo, dove durante la notte qualcuno è riuscito a entrare nel portone di un'abitazione privata e a portare via il mezzo.Per la giovane destinataria del regalo, la scoperta è stata particolarmente dolorosa. La bicicletta, donata dal nonno in occasione del compleanno appena trascorso, aveva appena ventiquattro ore di vita.La ragazza finisce al pronto soccorsoLa notizia del furto ha provocato nella ragazza un forte stato di agitazione, fino a causarle un malore. I familiari hanno quindi dovuto accompagnarla al pronto soccorso, dove ha ricevuto le cure necessarie.Un episodio che ha lasciato amareggiata l'intera famiglia, anche per il valore affettivo che la bicicletta aveva assunto fin dal momento della consegna.Denuncia e appello per ritrovare la biciclettaI familiari hanno presentato denuncia alle autorità, dando così avvio agli accertamenti per risalire all'autore del furto. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori ci sono anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire indicazioni utili sui movimenti effettuati durante la notte.Nel frattempo la famiglia ha deciso di rivolgersi anche ai social network, diffondendo un appello per cercare di recuperare la bicicletta. È stata inoltre messa a disposizione una ricompensa per chiunque possa fornire informazioni concrete utili a individuarla e riportarla alla giovane proprietaria.