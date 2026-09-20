Il figlio di Leone Di Lernia muore decapitato in moto

Davide Di Lernia lavorava nel mondo della produzione audiovisiva e aveva maturato esperienze anche nel settore radiofonico

Tragedia nella notte a Milano, dove ha perso la vita a 47 anni Davide Di Lernia, videomaker e produttore, conosciuto anche per essere il figlio del cantautore e conduttore radiofonico e televisivo Leone Di Lernia.L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Mecenate. L’uomo era in sella alla propria moto e stava procedendo in direzione del centro della città quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo.La moto è finita contro una delle strutture di protezione presenti lungo la sede dei binari del tram. L’impatto si è rivelato fatale per il 47enne originario di Trani da dove la famiglia era partita sin dal paèà Leone per fare spettacolo.Una serata al dj set prima dell’incidenteDavide Di Lernia lavorava nel mondo della produzione audiovisiva e aveva maturato esperienze anche nel settore radiofonico. Nel corso della sua attività professionale aveva collaborato con realtà come Radio Monte Carlo, Radio 105 Network e Virgin Radio.Una circostanza che rende ancora più drammatica la notizia è legata alle ore immediatamente precedenti all’incidente. Poco prima dello schianto, infatti, Di Lernia aveva pubblicato sui social alcune immagini della serata trascorsa al Carroponte, dove era in programma il dj set di Carl Cox.Poi, nella notte, l'incidente lungo via Mecenate e la morte.Accertamenti sulla dinamicaSul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello schianto.Restano da chiarire le cause per cui il motociclista avrebbe perso il controllo della moto. Gli accertamenti dovranno stabilire la sequenza esatta dell’incidente e verificare ogni elemento utile a comprendere cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’impatto.La notizia della morte di Davide Di Lernia ha suscitato dolore nel mondo della radio e della produzione audiovisiva, ambiti nei quali aveva lavorato per diversi anni, seguendo un percorso professionale costruito tra musica, comunicazione e immagini.