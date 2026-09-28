Ha il divieto di avvicinarsi, ma va dall'ex con mattarello e forbici

Per questo ulteriore episodio l'uomo è stato denunciato anche per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere

Non avrebbe rispettato il divieto di avvicinamento disposto a tutela dell'ex moglie e dei tre figli minorenni. Durante la notte, a Succivo, nel Casertano, un uomo del posto, classe 1981 e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della Stazione di Gricignano d'Aversa.Secondo quanto ricostruito dai militari, l'uomo sarebbe stato individuato mentre si trovava alla guida della propria automobile e seguiva l'ex moglie. Nei suoi confronti era già stato disposto un provvedimento dell'autorità giudiziaria proprio per impedirgli di avvicinarsi alla donna e ai figli.Il controllo e la perquisizione dell'autoL'intervento è scattato durante i servizi di controllo effettuati sul territorio. I carabinieri avrebbero sorpreso il 45enne mentre seguiva la donna e hanno quindi proceduto agli accertamenti.Nel corso della successiva perquisizione del veicolo sarebbero stati trovati anche alcuni oggetti ritenuti potenzialmente offensivi. In particolare, nell'auto sono stati rinvenuti un mattarello da cucina lungo circa 60 centimetri e una forbice di circa 20 centimetri che, secondo la contestazione, sarebbe stata modificata in modo da poter essere utilizzata come strumento da punta.Gli oggetti sono stati sequestrati. Per questo ulteriore episodio l'uomo è stato denunciato anche per porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.L'accusa: stalking e violazione del divietoL'uomo è ritenuto, allo stato degli atti e fatta salva la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, gravemente indiziato di atti persecutori e della violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa.La misura originaria era stata adottata dal Tribunale per i Minorenni di Napoli nell'ambito delle disposizioni di tutela previste per l'ex moglie e per i tre figli minori.Dopo l'arresto, il 45enne è stato trasferito nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Resta a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida, durante la quale saranno valutate le accuse e la misura adottata nei suoi confronti.