Grosso incidente sulla Statale 162, feriti e traffico in tilt

Lo scontro si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l'intervento dei soccorsi e dei carri attrezzi

Maxi incidente sulla Tangenziale di Napoli, con traffico completamente paralizzato e lunghe code nel tratto all'altezza del Centro Direzionale, a circa un chilometro dallo svincolo autostradale per Salerno. Almeno tre veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena che sta provocando pesanti disagi alla circolazione.Lo scontro si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l'intervento dei soccorsi e dei carri attrezzi. Alcune persone sarebbero rimaste ferite nell'incidente e sono in corso le operazioni di assistenza e messa in sicurezza dell'area.A rendere particolarmente complicata la situazione è soprattutto la presenza dei veicoli incidentati ancora sulla carreggiata. I mezzi, infatti, non sono stati ancora rimossi e il traffico risulta bloccato ormai da circa un'ora.Le conseguenze sulla viabilità sono pesanti: si registrano rallentamenti e lunghe code lungo la Tangenziale, con numerosi automobilisti costretti a procedere lentamente o a rimanere fermi in attesa che la carreggiata venga liberata.Sul posto sono ancora al lavoro i soccorritori e gli operatori incaricati della rimozione dei mezzi. Le operazioni proseguono per consentire di mettere in sicurezza il tratto interessato e ripristinare, nel più breve tempo possibile, la normale circolazione.Restano da ricostruire nel dettaglio le cause e la dinamica del tamponamento. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni delle persone rimaste ferite.