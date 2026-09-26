Gli puntano un coltello e lo costringono a prelevare al bancomat

A rafforzare il quadro investigativo sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area

Lo avrebbero costretto, sotto la minaccia di un coltello, a raggiungere un bancomat e prelevare 300 euro, per poi consegnare il denaro. È la ricostruzione di una rapina avvenuta all'alba del 24 settembre in piazza del Gesù, a Napoli, per la quale i carabinieri hanno sottoposto a fermo due giovani di nazionalità tunisina, di 19 e 20 anni, già conosciuti dalle forze dell'ordine.Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo operativo della Compagnia Napoli-Centro, i due avrebbero agito insieme a una terza persona. La vittima, un ragazzo di 21 anni, sarebbe stata avvicinata intorno alle 5 del mattino e costretta con la minaccia di un'arma da taglio a effettuare il prelievo.La svolta nelle indagini è arrivata il giorno successivo. La vittima si trovava nuovamente in piazza del Gesù quando avrebbe riconosciuto due delle persone che, secondo la sua ricostruzione, avevano partecipato alla rapina.Il giovane ha immediatamente chiamato il 112, ancora prima di formalizzare la denuncia. I carabinieri sono intervenuti rapidamente nella zona e hanno bloccato i due sospettati.A rafforzare il quadro investigativo sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. I filmati acquisiti e analizzati dai militari avrebbero consentito di ricostruire le fasi della rapina e di individuare i due giovani fermati.Al termine degli accertamenti, per entrambi è scattato il fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata. I due sono stati trasferiti in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria partenopea.Le indagini proseguono per identificare la terza persona che avrebbe preso parte alla rapina e per chiarire il suo eventuale ruolo nella vicenda.