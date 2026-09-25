Giovane infermiere muore in sala operatoria al Policlinico

Alessio era infatti anche dj e dedicava alla consolle il tempo libero dal lavoro

Una tragedia improvvisa ha spezzato la vita di Alessio Nola, 25 anni, di Bacoli. Il giovane infermiere si è sentito male mentre si trovava all'interno di una sala operatoria del Policlinico di Napoli, dove lavorava come assistente. Un infarto fulminante non gli ha lasciato scampo: i tentativi di rianimazione messi in atto dai medici e dai colleghi si sono rivelati inutili.La notizia ha provocato profondo cordoglio a Bacoli, dove Alessio viveva con i genitori. Una famiglia molto conosciuta in città, anche per l'attività di uno stabilimento balneare sul lungomare di Miliscola. In queste ore sono numerosi i messaggi di vicinanza rivolti ai familiari e gli attestati di affetto per il giovane.I funerali si sono svolti nel pomeriggio nella chiesa di San Sossio, a Miseno. La comunità si è stretta attorno alla famiglia per l'ultimo saluto a un ragazzo che, oltre al lavoro in ospedale, coltivava una seconda grande passione: la musica.Alessio era infatti anche dj e dedicava alla consolle il tempo libero dal lavoro. Un'attività che gli aveva permesso di farsi conoscere e apprezzare anche al di fuori dell'ambiente professionale.A ricordarlo in queste ore sono soprattutto gli amici, che sui social hanno affidato a messaggi e fotografie il dolore per una scomparsa arrivata troppo presto. «Non è così che doveva andare», ha scritto uno di loro, descrivendo Alessio come un «sognatore» e sottolineando quanto mancherà a chi gli voleva bene.Una comunità intera si è così ritrovata a piangere la morte di un giovane di appena 25 anni, scomparso improvvisamente mentre era al lavoro.