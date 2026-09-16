Furgone contro il guardrail sull'A2, conducente in condizioni critiche

La gravità della situazione è apparsa evidente ai soccorritori sin dai primi momenti

Grave incidente stradale lungo l’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra Eboli e Campagna. Un furgone è rimasto coinvolto in un violento schianto e il conducente ha riportato un trauma cranico, rendendo necessario il trasferimento urgente in ospedale.L’incidente si è verificato intorno alle ore 17, all’altezza dell’uscita di Eboli, lungo l’Autostrada del Mediterraneo. Al momento non è ancora stata ricostruita con precisione la dinamica del sinistro. Gli accertamenti sono affidati alle autorità intervenute sul posto, che stanno cercando di stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo e il successivo impatto.La gravità della situazione è apparsa evidente ai soccorritori sin dai primi momenti. Il conducente del furgone è rimasto ferito e ha riportato un trauma cranico. La centrale operativa del 118 dell’Asl di Salerno ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI, i cui volontari hanno prestato le prime cure all’autista.Il ferito è stato assistito direttamente sul luogo dell’incidente. I sanitari hanno provveduto a stabilizzarlo e a immobilizzarlo, adottando tutte le precauzioni necessarie per consentire il trasferimento in sicurezza. Considerate le condizioni ritenute gravi, è stato disposto il trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale di Eboli.L’ambulanza ha quindi trasferito l’uomo presso la struttura ospedaliera, dove è stato preso in carico dai sanitari per ulteriori accertamenti e cure. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle sue condizioni cliniche.Pesantemente danneggiato anche il furgone, che dopo l’impatto è rimasto completamente impossibilitato a proseguire la marcia. Per rimuovere il mezzo dalla carreggiata è stato necessario l’intervento di un carro attrezzi.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto, insieme ai Vigili del Fuoco e agli ausiliari del traffico di Anas. Le operazioni hanno richiesto particolare attenzione anche per garantire la sicurezza della circolazione lungo il tratto autostradale interessato.Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello schianto e raccolto le prime testimonianze. Sono inoltre al vaglio le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo l’autostrada, che potrebbero fornire elementi utili per chiarire cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all’incidente.Restano quindi ancora da accertare le cause del sinistro. Non è al momento chiaro se il furgone abbia perso il controllo autonomamente, se siano rimasti coinvolti altri veicoli o se possano aver contribuito all’incidente altre circostanze legate alla circolazione.Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire ogni fase dell’accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere e delle testimonianze raccolte sul posto.L’incidente ha richiesto l’intervento coordinato di forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, personale Anas e soccorritori del 118, impegnati prima di tutto nelle operazioni di assistenza al conducente e nella successiva messa in sicurezza dell’area.La priorità, nelle fasi immediatamente successive allo schianto, è stata quella di prestare soccorso all’autista e consentirne il rapido trasferimento in ospedale. Parallelamente, sono state avviate le attività necessarie per rimuovere il furgone e consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza sulla carreggiata.Le autorità competenti proseguono ora gli accertamenti per fare piena luce sull’incidente avvenuto nel tratto dell’A2 tra Eboli e Campagna. Solo al termine dei rilievi sarà possibile stabilire con maggiore precisione la dinamica e le eventuali responsabilità.