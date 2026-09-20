Fulmine colpisce la sua canna da pesca, muore folgorato

La scarica lo avrebbe scaraventato sugli scogli, provocandogli anche un violento trauma alla testa

Tragedia sulla costa di Ostuni, dove un uomo di 70 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito, secondo una prima ricostruzione, da un fulmine mentre si trovava sugli scogli in contrada Santa Lucia.La vittima è Marco Galantino, pensionato originario di Bari. L'uomo si trovava in una zona costiera insieme a un amico e, stando alle prime informazioni raccolte, era impegnato a pescare quando si è verificato il drammatico episodio.La scarica e la caduta sugli scogliSecondo quanto ricostruito nelle fasi iniziali dell'intervento, il fulmine avrebbe raggiunto la parte terminale della canna da pesca che Galantino teneva tra le mani.La scarica lo avrebbe scaraventato sugli scogli, provocandogli anche un violento trauma alla testa. Le conseguenze dell'accaduto sono state purtroppo fatali.L'amico che si trovava con lui ha dato immediatamente l'allarme, facendo scattare i soccorsi. L'uomo, profondamente scosso per quanto appena accaduto, ha assistito alla tragedia e fornito le prime informazioni utili ai soccorritori.Inutili i soccorsiSul posto è arrivato il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Per il 70enne non c'è stato nulla da fare.Nella zona sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Ostuni, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e verificare quanto accaduto.Gli investigatori stanno acquisendo gli elementi necessari per definire la sequenza degli eventi. La ricostruzione della dinamica resta quindi affidata agli accertamenti in corso.Una tragedia a poca distanza da un altro drammaIl luogo della tragedia si trova a circa un chilometro dalla zona nella quale, quasi un anno fa, si verificò un altro episodio mortale legato al maltempo.Era il 2 ottobre quando Oronzo Epifani perse la vita durante un violento nubifragio. L'uomo si trovava a bordo della propria automobile quando il mezzo venne trascinato dalla furia dell'acqua all'interno di un canale. Il suo corpo fu ritrovato diverse ore dopo, in una zona impervia a poche decine di metri da un tratto di scogliera.Due tragedie differenti, ma avvenute nella stessa area costiera, che torna oggi a essere teatro di un drammatico incidente legato alle condizioni meteorologiche.