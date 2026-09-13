Finisce con la moto contro una casa e muore sul colpo

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al motociclista

Tragedia questa mattina a Pertosa, nel Salernitano, dove un grave incidente stradale è costato la vita a un motociclista di circa 50 anni. L’incidente si è verificato proprio nelle vicinanze dell’ingresso delle Grotte di Pertosa, una zona particolarmente frequentata anche da visitatori e turisti.Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un’abitazione.Impatto fataleL’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al motociclista. Il decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo, a causa delle gravi conseguenze riportate nello schianto.Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.Restano da chiarire le cause che hanno portato il motociclista a perdere il controllo della moto e a terminare la propria corsa contro l’abitazione. Saranno gli accertamenti effettuati sul luogo dell’incidente a fornire ulteriori elementi utili alla ricostruzione.La tragedia nei pressi delle GrotteL’incidente si è verificato a poca distanza dall’ingresso delle Grotte di Pertosa, uno dei luoghi più conosciuti e frequentati del territorio.La notizia della morte del motociclista ha suscitato sgomento nella comunità locale. Gli accertamenti proseguiranno per definire ogni aspetto della tragedia e stabilire l’esatta dinamica dello schianto.Al momento, dunque, l’unica certezza è il bilancio drammatico dell’incidente: un uomo di circa 50 anni ha perso la vita dopo essere finito con la propria motocicletta contro un’abitazione. Per lui non c’è stato nulla da fare.