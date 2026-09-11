Ferrovie, altre modifiche da Napoli per lavori

Le modifiche alla programmazione sono legate esclusivamente agli interventi infrastrutturali programmati nella stazione di Napoli Centrale

Disagi e variazioni in vista per chi viaggia tra il Molise e Napoli nelle giornate di martedì 15 e mercoledì 16 settembre. La circolazione ferroviaria sulla linea Campobasso-Napoli subirà infatti alcune modifiche a causa di lavori infrastrutturali programmati all’interno della stazione di Napoli Centrale.A comunicare le variazioni è Trenitalia, che ha predisposto un servizio alternativo per consentire ai passeggeri di completare comunque il proprio viaggio. In particolare, due collegamenti regionali non effettueranno l’intero percorso abituale fino al capoluogo campano, ma avranno origine o destinazione a Caserta.La modifica riguarda innanzitutto il Regionale R5181, in partenza da Campobasso e diretto normalmente a Napoli. Nelle due giornate interessate dagli interventi, il treno concluderà la propria corsa alla stazione di Caserta.Chi dovrà raggiungere Napoli non resterà però senza collegamenti. Trenitalia indica infatti la possibilità di proseguire il viaggio utilizzando i treni disponibili sulla tratta Caserta-Napoli, così da raggiungere il capoluogo campano dopo il cambio.Il percorso inverso subirà una variazione analoga. Il Regionale R5190, normalmente previsto in partenza da Napoli Centrale con destinazione Campobasso, nelle giornate del 15 e 16 settembre partirà invece dalla stazione di Caserta.Per i passeggeri che dovranno lasciare Napoli e dirigersi verso il Molise è previsto anche un collegamento su gomma. Si tratta del bus CB906, che partirà da Napoli Centrale alle ore 12 e consentirà ai viaggiatori di proseguire verso la destinazione prevista.Le modifiche alla programmazione sono legate esclusivamente agli interventi infrastrutturali programmati nella stazione di Napoli Centrale e interesseranno quindi il servizio ferroviario nelle due giornate indicate.Trenitalia ha comunicato inoltre che i propri canali di vendita e acquisto dei biglietti sono stati aggiornati con le variazioni previste. Ai viaggiatori viene comunque raccomandato di controllare le informazioni relative al proprio treno in prossimità della partenza, così da verificare eventuali ulteriori aggiornamenti.Per chi dovrà viaggiare tra Campobasso, Caserta e Napoli il 15 o il 16 settembre sarà dunque importante considerare in anticipo la modifica del percorso e gli eventuali tempi necessari per il cambio a Caserta o per l’utilizzo del collegamento bus previsto da Napoli Centrale.